Марзалюк: членкоры и академики – самый важный элемент НАН, они должны быть флагманами

Развивать страну, опираясь на науку. Причем во всех сферах – от мирной жизни до национальной безопасности. Об эффективности научной мысли в самых разных ее формах: академической, отраслевой и вузовской – 3 декабря говорили во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ Про проблему с кадрами и самими критериями попадания в НАН говорили практически все члены специально созданной комиссии. В конце концов, правдой будет сказать, что чисто стартапы, прорывные решения и результаты исследований часто получают как раз таки на уровне вузов, молодые и амбициозные студенты, преподаватели. Значит, НАН должна чем-то отличаться. И подтверждать свой статус хотя бы.

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре, науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Неминуемо должны все-таки в самом хорошем смысле слова четко формализовать критерии по избранию. Я считаю, что нынешние критерии выборов морально устарели. Я считаю, что если я не профессор, а для того, чтобы стать профессором, как минимум, должен быть один защищенный, то я вообще не имею никакого морального права принимать участие в подаче документов на конкурс. А сейчас это возможно. Должны быть четкие... Понимаете, когда я подаю документы, аттестационное дело на профессора, там есть четкие установленные критерии. Один защищенный под моим научным руководством, как минимум. Учебное пособие с грифом «министерство», то есть там видна моя работа уже после того, как я стал доктором наук. Понимаете? А поэтому то же самое, после того как ты стал доктором наук, профессором, и ты демонстрируешь дальнейший драйв научный, ты рвешь горизонт, издаешь фундаментальные исследования или прикладные исследования, и они отражены в солидных публикациях. У тебя есть индекс цитирования. Есть масса вещей, которые должны учитываться. И вот без этих моментов нельзя выходить на конкурс. Но нужно думать о системе голосования. Потому что членкоры и академики – это самый важный элемент самой Академии наук. Они должны быть флагманами. К слову, вузы с наукой и счастливы бы сотрудничать. Глава БГУИР знает, молодежь хочет и может предлагать, и глупо этим пренебрегать сейчас.

Вадим Богуш, ректор Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники:

Конечно, здесь молодежь должна иметь и доступ к хорошему оборудованию, и иметь наставников, и в этом плане обеспечивать не только преемственность знаний, но и создание нового интеллектуального продукта. Что до самого главы Академии наук, то по окончании совещания он поделился своим видением, отметив, что там готовы работать над ошибками и признают, есть вопрос с масштабированием разработок.

Владимир Гусаков, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:

Наша Академия наук, можно сказать, сейчас является лидером в мире среди ученых и Академий наук. У нас есть бесспорные результаты, разработки, внедрения и так далее, взаимосвязь с производством, но есть, конечно, и недостатки. Подробности. В целом сегодня чаще других от деятелей науки звучало слово «надо». Но самое простое – просто сказать «надо» кому-то, тем самым перебросив задачу и ответственность, куда важнее адресовать этот посыл самому себе и сделать что-то.