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В НАН подвели итоги конкурса, посвящённому Году качества

15 декабря 2024 07:37
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В Минске подвели итоги конкурса, посвященного Году качества. Проект Национальной академии наук привлек более 700 человек со всей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В НАН подвели итоги конкурса, посвящённому Году качества-2

Они работали над индивидуальными проектами, проводили исследования и разрабатывали методические материалы. Жюри оценивало работы по критериям конкурентоспособности, социальной значимости, а также эффективности для экономики.

В НАН подвели итоги конкурса, посвящённому Году качества-4

Владимир Гусаков, председатель президиума Национальной академии наук Беларуси:
Сейчас к науке проявляется повышенный интерес у молодежи. Молодежь идет с большим желанием науки и в магистратуру, и в аспирантуру, и просто в качестве соискателей. Институты тоже занимаются в разных областях.

Конкурс проходил в семи номинациях и охватывал широкий спектр направлений: от защиты и хранения информации до улучшения качества почв и сохранения биологического разнообразия. Также внимание было уделено работам в области гуманитарных наук.

В НАН подвели итоги конкурса, посвящённому Году качества-6

Кирилл Зельманский:
Я представлял метод шифрования Гая Юлия Цезаря и усовершенствовал его, расположив буквы не в алфавитном порядке, а в порядке встречаемости букв в алфавите. Расставил их в таком порядке: от самой популярной буквы до самой непопулярной.

В НАН подвели итоги конкурса, посвящённому Году качества-8

Антонина Ананич:
Очень много примеров, где мы встречаем тригонометрию и даже не представляем, что ее надо знать, чтобы наш мир был таким же удобным и комфортным, каким он является. Мы подготовили сборник задач, которые показывают практические задачи, где тригонометрия встречается в нашей жизни, где ее можно использовать, чтобы облегчить себе жизнь.

Организация подобных конкурсов стала доброй традицией для Национальной академии наук. Основная цель – стимулировать интерес молодежи к научным исследованиям, повысить престиж научной деятельности в стране.

# Национальная академия наук Беларуси # Владимир Гусаков # Конкурс # Год качества

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