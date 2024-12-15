В НАН подвели итоги конкурса, посвящённому Году качества

В Минске подвели итоги конкурса, посвященного Году качества. Проект Национальной академии наук привлек более 700 человек со всей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Минске подвели итоги конкурса, посвященного Году качества. Проект Национальной академии наук привлек более 700 человек со всей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они работали над индивидуальными проектами, проводили исследования и разрабатывали методические материалы. Жюри оценивало работы по критериям конкурентоспособности, социальной значимости, а также эффективности для экономики.
Владимир Гусаков, председатель президиума Национальной академии наук Беларуси:
Сейчас к науке проявляется повышенный интерес у молодежи. Молодежь идет с большим желанием науки и в магистратуру, и в аспирантуру, и просто в качестве соискателей. Институты тоже занимаются в разных областях.
Конкурс проходил в семи номинациях и охватывал широкий спектр направлений: от защиты и хранения информации до улучшения качества почв и сохранения биологического разнообразия. Также внимание было уделено работам в области гуманитарных наук.
Кирилл Зельманский:
Я представлял метод шифрования Гая Юлия Цезаря и усовершенствовал его, расположив буквы не в алфавитном порядке, а в порядке встречаемости букв в алфавите. Расставил их в таком порядке: от самой популярной буквы до самой непопулярной.
Антонина Ананич:
Очень много примеров, где мы встречаем тригонометрию и даже не представляем, что ее надо знать, чтобы наш мир был таким же удобным и комфортным, каким он является. Мы подготовили сборник задач, которые показывают практические задачи, где тригонометрия встречается в нашей жизни, где ее можно использовать, чтобы облегчить себе жизнь.
Организация подобных конкурсов стала доброй традицией для Национальной академии наук. Основная цель – стимулировать интерес молодежи к научным исследованиям, повысить престиж научной деятельности в стране.