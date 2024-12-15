В НАН подвели итоги конкурса, посвящённому Году качества

В Минске подвели итоги конкурса, посвященного Году качества. Проект Национальной академии наук привлек более 700 человек со всей Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они работали над индивидуальными проектами, проводили исследования и разрабатывали методические материалы. Жюри оценивало работы по критериям конкурентоспособности, социальной значимости, а также эффективности для экономики.

Владимир Гусаков, председатель президиума Национальной академии наук Беларуси:

Сейчас к науке проявляется повышенный интерес у молодежи. Молодежь идет с большим желанием науки и в магистратуру, и в аспирантуру, и просто в качестве соискателей. Институты тоже занимаются в разных областях. Конкурс проходил в семи номинациях и охватывал широкий спектр направлений: от защиты и хранения информации до улучшения качества почв и сохранения биологического разнообразия. Также внимание было уделено работам в области гуманитарных наук.

Кирилл Зельманский:

Я представлял метод шифрования Гая Юлия Цезаря и усовершенствовал его, расположив буквы не в алфавитном порядке, а в порядке встречаемости букв в алфавите. Расставил их в таком порядке: от самой популярной буквы до самой непопулярной.