В НАН Беларуси прошла международная конференция «Великая Победа во имя мира и созидания»

Формировать идеологию государства и правдивое восприятие всех исторических событий – такую цель ставит перед собой научное сообщество нашей страны. К 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне в Национальной академии наук Беларуси прошла международная научно-практическая конференция «Великая Победа во имя мира и созидания», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помимо белорусских специалистов, в мероприятии приняли участие историки из России, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана. В основном это ученая молодежь, ведь в будущем именно их голос в донесении исторической правды станет решающим. Сейчас в НАН Беларуси проводится ряд различных исследований по теме Великой Отечественной войны, в том числе с российскими коллегами. Главная задача – наметить новые направления для изучения.

Владимир Гусаков, председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси:

Выполнен целый ряд научных исследований, разработок, хорошие труды научные, труды конференций. Думаю, что по итогам сегодняшней конференции мы тоже издадим эти материалы для широкого пользования. Это надо делать. Поверьте, если мы не будем это делать, будет делаться все наоборот.

Юрий Петров, директор Института российской истории Российской академии наук:

Это новая тема, относительно новая, нацистских преступлений на территории Советского Союза. Движение, проект «Без срока давности» по изучению геноцида. А мы помним, что в годы войны мирного населения погибло даже больше, чем на фронте людей. Так что это одно из наших новых основных направлений изучения. Как боролись люди против режима, как страдали, как выживали. В современной геополитической ситуации, где подвиг советского народа по освобождению Европы от немецко-фашистских захватчиков принижается, проведение таких конференций – необходимость. Только обмениваясь опытом и открывая новые страницы истории, мы сможем донести историческую правду – в первую очередь, будущим поколениям.