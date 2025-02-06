Бюджет Союзного государства исполнен на 99,7% – Дмитрий Мезенцев

Бюджет Союзного государства в 2024 году исполнен на 99,7 %, об этом сообщил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев на совещании в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это результат слаженной работы в сфере микроэлектроники, автомобилестроения, электроники, материаловедения – трех программ, касающихся обороны и безопасности Союзного государства. Всего же исполнено 78 союзных научных проектов на общую сумму свыше 60 миллиардов рублей. Крайне важно, что эти средства были потрачены разумно, во благо национальных экономик, отметил Дмитрий Мезенцев. Обеспечению должного уровня конкурентоспособности экономик, продвижению импортозамещения и не только поспособствует формирование единого научно-технологического пространства Союзного государства до 2030 года. Решение было поддержано президентами.

Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:

Значимо, что Александр Григорьевич Лукашенко, посвящая последние месяцы особое внимание результатам работы ученых, естественно, это касается и партнерской работы с учеными России, говорит о коммерциализации научной деятельности, о реальном вкладе в тот социально-экономический темп, который Беларусь предъявляет миру. Это, безусловно, важнейший фактор и совместной интеграционной работы Беларуси и России.

Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:

Благодаря этим программам мы значительно укрепили науку, в целом научную базу, научный потенциал и Республики Беларусь, и Российской Федерации. Мы действительно формируем единое, я бы больше сказал, не научно-технологическое, а научно-инновационное пространство наших обеих стран в разных областях.

Обсудили и планы на 2025-й. Особое внимание в ходе совещания уделили гуманитарным программам. Также Высшим госсоветом уже утвержден комплексный план празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Постоянным комитетом запланировано 41 мероприятие, приуроченное к годовщине.