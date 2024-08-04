Академия наук омолаживается! Почему специалисты закрепляются в НАН?

Какой вклад в экономику приносят наши ученые, в какие разработки вкладываются – и морально, и материально – и что несет человечеству искусственный интеллект? Рассказал в интервью программе «Неделя» на СТВ академик, глава НАН Беларуси Владимир Гусаков.

Ольга Коршун, политический обозреватель:

Это все интересно, но давайте вернемся к нашим земным вопросам. Сегодня многие ли ученые, работающие в Академии наук, стремятся уехать на Запад? Наблюдаете ли вы отток кадров?