Академия наук омолаживается! Почему специалисты закрепляются в НАН?

Какой вклад в экономику приносят наши ученые, в какие разработки вкладываются – и морально, и материально – и что несет человечеству искусственный интеллект? Рассказал в интервью программе «Неделя» на СТВ академик, глава НАН Беларуси Владимир Гусаков.
Ольга Коршун, политический обозреватель:
Это все интересно, но давайте вернемся к нашим земным вопросам. Сегодня многие ли ученые, работающие в Академии наук, стремятся уехать на Запад? Наблюдаете ли вы отток кадров?
Владимир Гусаков, академик, председатель Президиума НАН Беларуси:
Я вам однозначно могу сказать, что из Академии наук люди не уезжают. Ну, может быть, единицы, но в целом не уезжают за рубеж, они закрепляются в Академии наук, мы даем возможность роста творческого. Если еще несколько лет назад средний возраст по Академии наук был более 60 лет, приближался почти к 70 годам, сейчас это молодежный в целом состав, примерно 45-46 лет – средний возраст Академии наук. Поэтому вы можете сами сделать выводы, что мы очень сильно обновляемся, здорово обновляемся, омолаживаемся, и молодежь здесь находит свое занятие и место.
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