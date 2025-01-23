Учёные представили более 300 разработок и технологий на выставке ко Дню белорусской науки
От идеи до внедрения инноваций. Разработки белорусских ученых должны быть реализованы на практике и приносить пользу обществу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Противораковые препараты, чистейшее кварцевое стекло для микроэлектроники, новые сорта высокобелковых культур и составы, позволяющие на века консервировать археологические находки.
Более 300 научных разработок и технологий представили ученые и промышленники страны на выставке, приуроченной ко Дню белорусской науки.
Также в здании НАН состоялось собрание научной общественности. Более 400 представителей академической, вузовской и отраслевой науки, молодые ученые, руководители министерств и ведомств, высших учебных заведений собрались, чтобы подвести итоги и определить векторы развития на будущее.
Главный посыл озвучил Президент во время недавнего совещания по вопросам развития научной мысли: она должна работать на экономику страны. Внедрением новых технологий в АПК много лет занимаются ученые Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. Очередная новинка – от селекционеров вуза.
Дмитрий Караульный, заведующий лабораторией научно-исследовательской части БГСХА:
Новое, прорывное направление в селекционном достижении – это люпин желтый и люпин белый, которые отличаются повышенным содержанием белка. На сегодня в государственном реестре сортов – это единичные, подчеркиваю, единичные, которые включены в государственный реестр.
Авторам лучших разработок вручены премии. В области химических наук среди прочих отмечен коллектив ученых Белорусского государственного медицинского университета за создание системы адресной доставки лекарственных препаратов.
Игорь Адзерихо, профессор кафедры клинической фармакологии и фармакотерапии Белорусского государственного медицинского университета:
Впервые и в Беларуси, и в принципе, не побоюсь сказать, в мире нами разработаны системы, которые позволяют доставить тромболитические препараты к месту тромбоза. Нам удалось создать такой наноконтейнер, в который мы вставляем антитело, и этот препарат идет прямо селективно к тромбу.
Владимир Гусаков, председатель Президиума НАН Беларуси:
Только что разработано сверхчистое кварцевое стекло для микроэлектроники, лучше американского. Мы разработали РНК-вакцины против онкологии, тоже лучше зарубежных. Только что утвердили, премию будем вручать за лучший сорт мягкой пшеницы с хорошими качествами: и хлебопекарными, и другими. 128 центнеров с гектара, не меньше!
Приоритетные направления белорусской науки – IT, робототехника, машиностроение, биоиндустрия, энергетика. Каждый пятый рубль из выручки промышленных предприятий получен от реализации инновационной продукции.