Учёные представили более 300 разработок и технологий на выставке ко Дню белорусской науки

От идеи до внедрения инноваций. Разработки белорусских ученых должны быть реализованы на практике и приносить пользу обществу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Противораковые препараты, чистейшее кварцевое стекло для микроэлектроники, новые сорта высокобелковых культур и составы, позволяющие на века консервировать археологические находки.

Более 300 научных разработок и технологий представили ученые и промышленники страны на выставке, приуроченной ко Дню белорусской науки.

Также в здании НАН состоялось собрание научной общественности. Более 400 представителей академической, вузовской и отраслевой науки, молодые ученые, руководители министерств и ведомств, высших учебных заведений собрались, чтобы подвести итоги и определить векторы развития на будущее.

Главный посыл озвучил Президент во время недавнего совещания по вопросам развития научной мысли: она должна работать на экономику страны. Внедрением новых технологий в АПК много лет занимаются ученые Белорусской государственной сельскохозяйственной академии. Очередная новинка – от селекционеров вуза.