Как Академия наук зарабатывает на своих изобретениях? Рассказал председатель Президиума

Какой вклад в экономику приносят наши ученые, в какие разработки вкладываются – и морально, и материально – и что несет человечеству искусственный интеллект? Рассказал в интервью программе «Неделя» на СТВ академик, глава НАН Беларуси Владимир Гусаков.
Ольга Коршун, политический обозреватель:
НАН Беларуси финансируется государством, как и во многих странах, где государство вкладывает в науку, понятно почему, потому что без науки не будет будущего ни у какой страны. Но НАН на разработках уже и зарабатывает. Насколько в финансовом плане сегодня наша Академия наук – самостоятельная организация?
Владимир Гусаков, академик, председатель Президиума НАН Беларуси:
Мы за последние годы создали в Академии наук целый ряд, ну десятки, может быть, там даже больше сотни маленьких структур коммерческих, которые занимаются производством наукоемкой востребованной продукции, товара, услуг на основании именно разработок ученых Академии наук. И эти разработки продаются и внутри страны, и за рубежом и дают немалые доходы.
Что касается в целом финансирования бюджетного и небюджетного, то бюджетное финансирование составляет около трети всех необходимых объемов. Хотя это очень важный источник, мы направляем эти средства на выполнение программ фундаментальных исследований, которые позволяют сделать сильный мощный задел для будущего развития прикладной науки.
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