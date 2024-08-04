Как Академия наук зарабатывает на своих изобретениях? Рассказал председатель Президиума

Какой вклад в экономику приносят наши ученые, в какие разработки вкладываются – и морально, и материально – и что несет человечеству искусственный интеллект? Рассказал в интервью программе «Неделя» на СТВ академик, глава НАН Беларуси Владимир Гусаков.

Ольга Коршун, политический обозреватель:

НАН Беларуси финансируется государством, как и во многих странах, где государство вкладывает в науку, понятно почему, потому что без науки не будет будущего ни у какой страны. Но НАН на разработках уже и зарабатывает. Насколько в финансовом плане сегодня наша Академия наук – самостоятельная организация?