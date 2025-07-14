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Новости по тегу #Виталий Кульбаков

«Это наша победа!» Виталий Кульбаков рассказал, как готовились к гала-концерту «Союзное государство приглашает»
14 июля 2025 14:04

«Это наша победа!» Виталий Кульбаков рассказал, как готовились к гала-концерту «Союзное государство приглашает»

В Минске проходят совместные репетиции Президентского оркестра и участников «Славянского базара»
09 июля 2025 19:50

В Минске проходят совместные репетиции Президентского оркестра и участников «Славянского базара»

Дирижёр Президентского оркестра рассказал, как снимали инаугурацию его глазами
26 марта 2025 17:56

Дирижёр Президентского оркестра рассказал, как снимали инаугурацию его глазами

Как готовились к инаугурации гости Дворца Независимости – узнали подробности из первых уст
25 марта 2025 17:16

Как готовились к инаугурации гости Дворца Независимости – узнали подробности из первых уст

Кононова: общество надо воспитывать, делая правильные акценты на наших достижениях
18 января 2025 13:26

Кононова: общество надо воспитывать, делая правильные акценты на наших достижениях

«Разам працуем, разам спяваем» – в цехах завода «Измеритель» выступили белорусские артисты
14 января 2025 11:21

«Разам працуем, разам спяваем» – в цехах завода «Измеритель» выступили белорусские артисты

Артисты Президентского оркестра провели мастер-класс для детей на «Марафоне единства»
04 января 2025 07:40

Артисты Президентского оркестра провели мастер-класс для детей на «Марафоне единства»

«Время выбрало нас» – в Бресте дали старт масштабному гала-концерту
21 декабря 2024 13:48

«Время выбрало нас» – в Бресте дали старт масштабному гала-концерту

Вечные хиты прогремели во Дворце Республики! «Песняры» вернулись с юбилейным концертом
30 ноября 2024 18:03

Вечные хиты прогремели во Дворце Республики! «Песняры» вернулись с юбилейным концертом

«Меня схватила рука и затянула в оркестр». Виталий Кульбаков о выступлениях перед Президентом и фишках дирижёра
20 октября 2024 07:42

«Меня схватила рука и затянула в оркестр». Виталий Кульбаков о выступлениях перед Президентом и фишках дирижёра

Рок-хиты для 35 тысяч зрителей! Как Президентский оркестр выступал на масштабном белорусском open-air
20 октября 2024 07:33

Рок-хиты для 35 тысяч зрителей! Как Президентский оркестр выступал на масштабном белорусском open-air

Какую музыку слушает главный дирижёр Президентского оркестра? Узнали, что играет у Кульбакова в машине
20 октября 2024 07:28

Какую музыку слушает главный дирижёр Президентского оркестра? Узнали, что играет у Кульбакова в машине