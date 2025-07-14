Новости по тегу #Виталий Кульбаков

«Красной нитью по всему концерту пройдет тема, волнующая наши братские народы, это 80-летие Великой Победы».
Под аккомпанемент оркестра 14 вокалистов представят программу «Славянский хит».
А еще узнали у бойцов роты почетного караула, насколько тяжело было нести штандарт Президента.
Кто помогает выбирать галстук Президенту – спросили у сына Николая.
Эта концепция не имеет ничего общего с отменой культуры других государств. Здесь вопрос пропорции.
Утром 14 января народный проект заглянул в цеха приборостроительного завода «Измеритель». Здесь производят сложную радиоэлектронную аппаратуру, в том числе специального назначения.
Это утро для жителей шахтерской столицы началось с музыкальной ноты.
На одной сцене любительские и профессиональные исполнители и коллективы из Минска, Брестской, Гомельской и Минской областей. Под сводами Ледовой арены – кульминация двухдневного праздника – «Марафона единства».
Легендарный ансамбль «Песняры» празднует 55-летие. Коллектив, основанный выдающимся Владимиром Мулявиным в конце 60-х, уже более полувека остается символом белорусской культуры.
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Виталий Кульбаков.
Молодая публика увидела, что Президентский оркестр играет не только классическую музыку.
«В машине у меня много джазовых альбомов».
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