«Это наша победа!» Виталий Кульбаков рассказал, как готовились к гала-концерту «Союзное государство приглашает»

Виталий Кульбаков, главный дирижер и художественный руководитель Национального Президентского оркестра Республики Беларусь:

Сегодня мы собрались в рамках гала-концерта «Союзное государство приглашает» с программой «Это наша победа!». Конечно, красной нитью по всему концерту пройдет тема, волнующая наши братские народы, это 80-летие Великой Победы. Несколько произведений будут посвящены этому празднику. И, конечно же, все, что создано нашими братскими народами в этот период мы покажем на сцене. То есть будут и инструментальные композиции, где два коллектива вместе посоревнуются в дружбе. Будет небольшое соревнование в дружбе, покажут новые интересные аранжировки, которые создавались на протяжении двух месяцев.

Подробности в видео.