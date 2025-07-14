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«Это наша победа!» Виталий Кульбаков рассказал, как готовились к гала-концерту «Союзное государство приглашает»

14 июля 2025 14:04
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В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Виталий Кульбаков, главный дирижер и художественный руководитель Национального Президентского оркестра Республики Беларусь и Евгений Никитин, заслуженный артист Российской Федерации, начальник оркестра – главный военный дирижер Президентского оркестра службы коменданта Московского Кремля ФСО России.

«Это наша победа!» Виталий Кульбаков рассказал, как готовились к гала-концерту «Союзное государство приглашает»-2

Виталий Кульбаков, главный дирижер и художественный руководитель Национального Президентского оркестра Республики Беларусь:
Сегодня мы собрались в рамках гала-концерта «Союзное государство приглашает» с программой «Это наша победа!». Конечно, красной нитью по всему концерту пройдет тема, волнующая наши братские народы, это 80-летие Великой Победы. Несколько произведений будут посвящены этому празднику. И, конечно же, все, что создано нашими братскими народами в этот период мы покажем на сцене. То есть будут и инструментальные композиции, где два коллектива вместе посоревнуются в дружбе. Будет небольшое соревнование в дружбе, покажут новые интересные аранжировки, которые создавались на протяжении двух месяцев.

Подробности в видео.

# Музыка # Славянский базар в Витебске # Виталий Кульбаков # Евгений Никитин

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