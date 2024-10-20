Какую музыку слушает главный дирижёр Президентского оркестра? Узнали, что играет у Кульбакова в машине

Виталий Кульбаков, главный дирижер Президентского оркестра Республики Беларусь:

В машине у меня много джазовых альбомов. Но академическую музыку я люблю слушать, чтобы было хорошее музыкальное оборудование. Даже когда я дома включаю музыку, градация в классической музыке – пиано может быть очень тихое, и я отталкиваюсь от пиано. Мои родные, жена, дети говорят: ты что, сошел с ума? Слушаешь какую-то симфонию. Пиано может быть такое, а потом резко форте! Очень громко.