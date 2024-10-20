Какую музыку слушает главный дирижёр Президентского оркестра? Узнали, что играет у Кульбакова в машине

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Виталий Кульбаков.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Какую музыку сами любите?
Виталий Кульбаков, главный дирижер Президентского оркестра Республики Беларусь:
В машине у меня много джазовых альбомов. Но академическую музыку я люблю слушать, чтобы было хорошее музыкальное оборудование. Даже когда я дома включаю музыку, градация в классической музыке – пиано может быть очень тихое, и я отталкиваюсь от пиано. Мои родные, жена, дети говорят: ты что, сошел с ума? Слушаешь какую-то симфонию. Пиано может быть такое, а потом резко форте! Очень громко.