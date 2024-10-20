Рок-хиты для 35 тысяч зрителей! Как Президентский оркестр выступал на масштабном белорусском open-air

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: В прошлом году на Viva Braslav был Президентский оркестр. Как вас восприняла публика на open-air?

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Виталий Кульбаков.

Виталий Кульбаков, главный дирижер Президентского оркестра Республики Беларусь:

Честно говоря, я об этом фестивале наслышан, но никогда не был. В прошлом году первый раз побывал на этом фестивале. Просто поражен. Когда заезжаешь в Браслав, и палаточный город идет километр. Я не думал, что столько зрителей. Молодежи. На нашем концерте, по подсчетам организаторов, присутствовало 35 тысяч зрителей. Ты выходишь на сцену, сцена маленькая – перед тобой 35 тысяч человек! Если фанаты пойдут на тебя, ты уже никуда не отступишь.

Мы играли рок-хиты, легенды мирового рока, узнаваемые. Притом была попытка, мы взяли несколько произведений современного периода. Они больше зашли для молодежной публики.

Александр Осенко:

Очень хорошо! Молодая публика увидела, что Президентский оркестр играет не только классическую музыку, потому что у многих восприятие именно такое, а еще и роковую обработку. Это очень круто!