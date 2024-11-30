Вечные хиты прогремели во Дворце Республики! «Песняры» вернулись с юбилейным концертом
Душа и голос Беларуси: легендарный ансамбль «Песняры» празднует 55-летие. Коллектив, основанный выдающимся Владимиром Мулявиным в конце 60-х, уже более полувека остается символом белорусской культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В эти минуты на главной площадке страны, во Дворце Республики, продолжается праздничный концерт. Знаменитые хиты «Песняров», которые любят и помнят разные поколения.
Элла Маркевич, корреспондент:
Во Дворце Республики царит уникальная атмосфера. «Вологда», «Беловежская пуща» и «Алеся». В Большом зале звучат легендарные хиты, которые полюбились многим поколениям.
Здесь только живой звук. Великолепное музыкальное звучание и незабываемые эмоции. В этом юбилейном концерте «Песняры» выступают в сопровождении Президентского оркестра Беларуси.
Виталий Кульбаков, главный дирижер Президентского оркестра Беларуси:
Мы создавали аранжировки, выверяли вместе с ансамблем, чтобы наш коллектив, Президентский оркестр, был изюминкой и давал ансамблю «Песняры» новые краски.
Роман Козырев, художественный руководитель ВИА «Песняры»:
Мы презентуем прекрасную мелодию, которая называется «Краіна шчырых людзей». Мы написали песню вместе с нашими детками из студии «Сябрынка».
Слова этих песен, кажется, знает каждый белорус. Поэтому зрители с удовольствием подхватывают знакомые строчки. Услышать легендарные хиты вживую сегодня приехали не только жители Беларуси, но и гости из других стран. Нам удалось пообщаться с некоторыми из зрителей еще до начала концерта. Давайте послушаем, с чем у них ассоциируется коллектив.
Мы стараемся дочке объяснить, что такое красивая музыка, показать самых талантливых людей. Мулявин – это просто золото нашей страны.
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