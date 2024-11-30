Вечные хиты прогремели во Дворце Республики! «Песняры» вернулись с юбилейным концертом

Душа и голос Беларуси: легендарный ансамбль «Песняры» празднует 55-летие. Коллектив, основанный выдающимся Владимиром Мулявиным в конце 60-х, уже более полувека остается символом белорусской культуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эти минуты на главной площадке страны, во Дворце Республики, продолжается праздничный концерт. Знаменитые хиты «Песняров», которые любят и помнят разные поколения.