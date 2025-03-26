Дирижёр Президентского оркестра рассказал, как снимали инаугурацию его глазами

25 марта 2025 года войдет в историю нашей страны не только как дата церемонии инаугурации Президента Александра Лукашенко, но и как День единения белорусского народа. Событие стало поистине резонансным. Миллионы публикаций в социальных сетях, высокие рейтинги прямой трансляции и размещенных в Сети материалов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Желание лично поприветствовать главу государства выразили тысячи соотечественников, за трогательным моментом принесения клятвы на верность белорусскому народу непосредственно во Дворце Независимости наблюдали более 1 100 приглашенных. Практически все белорусы так или иначе приобщились к церемонии инаугурации. Сегодня торжественное мероприятие буквально разбирают по фрагментам. Особо внимательные зрители изучили особенности кортежа и объекты по маршруту, узнали должности гостей, рассмотрели их наряды, вес штандарта и флага тоже теперь не секрет. Детали инаугурации пытались рассмотреть даже через отражение в очках главного дирижера Президентского оркестра. И многим это удалось. Взгляд на происходящее и то, что осталось за кадром в торжественный день, – у нашего корреспондента Анастасии Ярощик-Корниенко.

Никита Гаравский, заместитель командира взвода роты почетного караула:

Это мероприятие было самым волнительным из всех, что у нас было за все время.

Никита Гаравский и Арсений Ковалевский еще и еще раз вспоминают яркие моменты инаугурация. Дни подготовки были наполнены чувством огромной ответственности. Арсений Ковалевский, заместитель командира взвода Роты почетного караула:

Мы тренировались здесь, на плацу Минской военной комендатуры. После этого ездили во Дворец Независимости, там тренировались. Никита Гаравский:

На нас возлагалась очень большая ответственность. Донести, правильно поставить флаг и штандарт Президента Республики Беларуси. Нужна очень хорошая физическая подготовка, так как штандарт и флаг весят достаточно много. И пройти с ним нужно красиво, по-почетному, немаленькое расстояние.

Вынос флага Беларуси и штандарта Президента – с этого момента по традиции начинается сама церемония. Свыше полутысячи четких шагов. Особая миссия почетного караула. В эту минуту они представляют не только свою страну, но ее историю и традиции, преемственность поколений, патриотизм и уважение к родной земле.

Арсений Ковалевский:

Это было самое первое важное мероприятие. В новинку наблюдать, когда Президент дает клятву народу. Волнительно, я бы сказал!

За этим трогательным моментом принесения клятвы на верность белорусскому народу непосредственно во Дворце Независимости наблюдали более 1 100 приглашенных. Президент произнес 36 слов клятвы за 35 секунд! Какой получилась церемония инаугурации – хронология.

Трансляция позволила миллионам людей стать свидетелями исторического момента. Чтобы каждую деталь зрители могли разглядеть буквально как под микроскопом, задействовали камеры, включая те, что были установлены у дирижера оркестра. Они создавали эффект присутствия и усиливали впечатление.