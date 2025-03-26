Дирижёр Президентского оркестра рассказал, как снимали инаугурацию его глазами
25 марта 2025 года войдет в историю нашей страны не только как дата церемонии инаугурации Президента Александра Лукашенко, но и как День единения белорусского народа. Событие стало поистине резонансным. Миллионы публикаций в социальных сетях, высокие рейтинги прямой трансляции и размещенных в Сети материалов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Желание лично поприветствовать главу государства выразили тысячи соотечественников, за трогательным моментом принесения клятвы на верность белорусскому народу непосредственно во Дворце Независимости наблюдали более 1 100 приглашенных. Практически все белорусы так или иначе приобщились к церемонии инаугурации. Сегодня торжественное мероприятие буквально разбирают по фрагментам.
Особо внимательные зрители изучили особенности кортежа и объекты по маршруту, узнали должности гостей, рассмотрели их наряды, вес штандарта и флага тоже теперь не секрет. Детали инаугурации пытались рассмотреть даже через отражение в очках главного дирижера Президентского оркестра. И многим это удалось.
Взгляд на происходящее и то, что осталось за кадром в торжественный день, – у нашего корреспондента Анастасии Ярощик-Корниенко.
Никита Гаравский, заместитель командира взвода роты почетного караула:
Это мероприятие было самым волнительным из всех, что у нас было за все время.
Никита Гаравский и Арсений Ковалевский еще и еще раз вспоминают яркие моменты инаугурация. Дни подготовки были наполнены чувством огромной ответственности.
Арсений Ковалевский, заместитель командира взвода Роты почетного караула:
Мы тренировались здесь, на плацу Минской военной комендатуры. После этого ездили во Дворец Независимости, там тренировались.
Никита Гаравский:
На нас возлагалась очень большая ответственность. Донести, правильно поставить флаг и штандарт Президента Республики Беларуси. Нужна очень хорошая физическая подготовка, так как штандарт и флаг весят достаточно много. И пройти с ним нужно красиво, по-почетному, немаленькое расстояние.
Вынос флага Беларуси и штандарта Президента – с этого момента по традиции начинается сама церемония. Свыше полутысячи четких шагов. Особая миссия почетного караула. В эту минуту они представляют не только свою страну, но ее историю и традиции, преемственность поколений, патриотизм и уважение к родной земле.
Арсений Ковалевский:
Это было самое первое важное мероприятие. В новинку наблюдать, когда Президент дает клятву народу. Волнительно, я бы сказал!
За этим трогательным моментом принесения клятвы на верность белорусскому народу непосредственно во Дворце Независимости наблюдали более 1 100 приглашенных.
Президент произнес 36 слов клятвы за 35 секунд! Какой получилась церемония инаугурации – хронология.
Трансляция позволила миллионам людей стать свидетелями исторического момента. Чтобы каждую деталь зрители могли разглядеть буквально как под микроскопом, задействовали камеры, включая те, что были установлены у дирижера оркестра. Они создавали эффект присутствия и усиливали впечатление.
Виталий Кульбаков, главный дирижер Президентского оркестра Беларуси:
Зрители Instagram, наверное, уже видели ноу-хау – у меня были очки одеты, в них были встроены две камеры. То есть зритель мог увидеть то, что происходит, глазами главного дирижера. Как появляется кортеж, который проезжает через ворота, как подает дирижер сигнал на вступление оркестру, как глава государства пересекает, проходит через двери Дворца Независимости, полностью путь главы государства.
Для меня самый волнительный момент – это ожидание. Когда я увидел главу государства, въезжающего в ворота Дворца Независимости, когда пошел сигнал – все, волнение улетучивается и только идет работа. Я думаю, что мы, Президентский оркестр, все так настроены работать. Начали первые аккорды – и все, пошло звучание. И нас уже не остановить.