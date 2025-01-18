Кононова: общество надо воспитывать, делая правильные акценты на наших достижениях

Как обычная яма стала ежегодным местом встречи тысячи людей? Куда Лукашенко приезжает каждый год? Почему «Славянка» – это уже бренд Беларуси? Смотрите в новом выпуске документального проекта «17 мгновений страны».
Как обычная яма стала ежегодным местом встречи тысячи людей? Куда Лукашенко приезжает каждый год? Почему «Славянка» – это уже бренд Беларуси? Смотрите в новом выпуске документального проекта «17 мгновений страны».
Игорь Позняк, СТВ:
Мы все можем сами. И наш арсенал огромный, от легендарной «Павлинки» на все времена до мультяшного «Зубра», которого совсем недавно сгенерировал искусственный интеллект.
Анна Кононова, генеральный директор Национального художественного музея, кандидат искусствоведения:
Эта концепция не имеет ничего общего с отменой культуры других государств. Здесь вопрос пропорции, потому что общество надо воспитывать, делая правильные грамотные акценты именно на нашем производителе, наших культурных достижениях, наших именах, брендах в области изобразительного искусства, литературы. Если говорить о Беларуси, для меня лично она всегда ассоциируется с миротворческой миссией, с миротворческой позицией. А это очень близко с понятиями культуры, потому что культура созидает и создает, и именно это должно быть главной миссией искусства. Что такое образованный человек? Это человек, который никогда не пойдет устраивать гражданскую войну. Потому что он прекрасно понимает, какими силами создается все: и материальная культура, и произведения искусства, которые являются духовным уже наследием, духовно-нравственным наследием нашей страны и любой страны.
Виталий Кульбаков, главный дирижер Президентского оркестра Беларуси:
Задача моя как человека сферы искусства – это сохранение наших традиций, нашего багажа культурного наследия. То, что написано нашими белорусскими композиторами: Глебовым, Мдивани, современными, конечно. Игорь Михайлович Лученок – это композитор, которого узнают во всем бывшем Советском Союзе. Для меня очень большая радость, когда именно на академическую музыку, именно на классическую академическую музыку не достать билеты. Когда та основа, тот фундамент, та история музыкальная, которая преподносится нашими ведущими коллективами, и она востребована. Когда модно слушать то, что элитно.