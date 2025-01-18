Кононова: общество надо воспитывать, делая правильные акценты на наших достижениях

Анна Кононова, генеральный директор Национального художественного музея, кандидат искусствоведения:

Эта концепция не имеет ничего общего с отменой культуры других государств. Здесь вопрос пропорции, потому что общество надо воспитывать, делая правильные грамотные акценты именно на нашем производителе, наших культурных достижениях, наших именах, брендах в области изобразительного искусства, литературы. Если говорить о Беларуси, для меня лично она всегда ассоциируется с миротворческой миссией, с миротворческой позицией. А это очень близко с понятиями культуры, потому что культура созидает и создает, и именно это должно быть главной миссией искусства. Что такое образованный человек? Это человек, который никогда не пойдет устраивать гражданскую войну. Потому что он прекрасно понимает, какими силами создается все: и материальная культура, и произведения искусства, которые являются духовным уже наследием, духовно-нравственным наследием нашей страны и любой страны.