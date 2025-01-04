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Артисты Президентского оркестра провели мастер-класс для детей на «Марафоне единства»

04 января 2025 07:40
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Интерактивные площадки, квесты, выставки и знаковые встречи. Солигорск принимает масштабную общественно-культурную акцию «Марафон единства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Артисты Президентского оркестра провели мастер-класс для детей на «Марафоне единства»-2

Это утро для жителей шахтерской столицы началось с музыкальной ноты. Посмотреть на работу артистов Президентского оркестра Беларуси и поучаствовать в мастер-классе собрался целый зал – коллектив педагогов и воспитанников детской школы искусств. Как побороть волнение перед выступлением, а также что вдохновляет виртуозов сцены. Зрители смогли не только услышать знаменитые произведения в исполнении маэстро, но и задать свои вопросы музыкантам.

Артисты Президентского оркестра провели мастер-класс для детей на «Марафоне единства»-4

Виталий Кульбаков, главный дирижер Президентского оркестра Республики Беларусь:
В программе белорусская музыка, конечно же, классика. Это импровизационные моменты, какие-то флешмобы, шоу, чтобы понравиться нашему маленькому и подрастающему слушателю. Вот эти мероприятия, которые идут как концерт-лекция всегда воспринимаются с теплотой, душевностью и очень большим интересом. Музыка – это самое объединяющее международное искусство, не имеет языка и никаких границ.

Познакомиться с важнейшими вехами жизни одного из старейших театров страны сегодня можно во Дворце культуры на тематической выставке Большого театра оперы и балета. Галерея исторических фото, афиши спектаклей, яркие костюмы и сценический реквизит – коллекция подбирались с учетом известности постановок среди широкого круга зрителей. Так же в программе марафона – открытие арт-объекта, интерактивный квест, знаковая встреча и даже концерт под землей. Грандиозным финалом акции в Солигорске станет гала-концерт «Время выбрало нас».

# Праздник в городе # Виталий Кульбаков

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