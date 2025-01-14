«Разам працуем, разам спяваем» – в цехах завода «Измеритель» выступили белорусские артисты

Мастер-классы, выставки, концерты, а также незабываемые встречи и эмоций. Новополоцк принимает второй день масштабной общественно-культурной акции «Марафон единства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Утром 14 января народный проект заглянул в цеха приборостроительного завода «Измеритель». Здесь производят сложную радиоэлектронную аппаратуру, в том числе специального назначения. Проект «Разам працуем, разам спяваем» подарил заводчанам настоящий праздник. Концертная площадка – прямо среди станков и любимые хиты в исполнении белорусских артистов. Круто, что объединились всем коллективом. Такой необычный формат, так все интересно, весело, здорово. Нам очень-очень нравится.

Все очень классно и хорошо. Спасибо за «Марафон единства», за праздник, что вы нам подарили. Насладиться творчеством профессиональных музыкантов сегодня смогли и учащиеся детской школы искусств. Здесь прошел мастер-класс от артистов Президентского оркестра Беларуси. Музыканты исполнили знаменитые произведения Оловникова, Баха, Чайковского и других великих композиторов. Поделились с начинающими артистами и секретами профессионального мастерства.

Виталий Кульбаков, главный дирижер Президентского оркестра Беларуси:

Это не просто концерт, это концерт-диалог с молодыми музыкантами. Очень хорошая практика для музыкантов, которые уже приобрели какой-то опыт. Передать какие-то знания, опыт.