«Время выбрало нас» – в Бресте дали старт масштабному гала-концерту

На одной сцене любительские и профессиональные исполнители и коллективы из Минска, Брестской, Гомельской и Минской областей. Под сводами Ледовой арены – кульминация двухдневного праздника – «Марафона единства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отражение любви к родному краю и белорусскому народу в музыкальных номерах. Зрителем гала-концерта «Время выбрало нас» может стать каждый – прямая трансляция доступна на портале VIDEOBEL.BY, а в 18:45 – на телеканале Беларусь 1. Один из красивейших вокзалов советского времени в стиле сталинского ампира принимал музыкантов Президентского оркестра. Случайные попутчики и те, кто специально построил маршрут через брестские стальные магистрали, погрузились в попурри из хитов и новогодних мелодий. Акустика вокзала позволяет удивлять слушателя.

Виталий Кульбаков, главный дирижер и художественный руководитель Президентского оркестра Беларуси:

«Марафон единства» не только объединяет наш народ, а вот если среди музыкантов посмотреть. Я закончил консерваторию где-то около 20 лет назад, но приезжая в каждый город, где проходит «Марафон единства», я встречаю своих новых-старых друзей. И это очень приятные встречи. История защитников брестского железнодорожного вокзала вызывает гордость. В первые дни войны они сражались наравне с Брестской крепостью – милиционеры и железнодорожники семь дней держали оборону. Брест и сегодня остается городом сильных духом людей. Доказательство тому брестские военные – их показательное выступление на «Марафоне единства».