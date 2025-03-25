Как готовились к инаугурации гости Дворца Независимости – узнали подробности из первых уст

Состоялась церемония вступления в должность главы государства. Она прошла безупречно. В инаугурационной речи Александр Лукашенко подчеркнул, что это не только его победа, но и миллионов белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Присягу на Конституции наш Президент давал уже седьмой раз. Но с каждым годом мы видим, как растет уровень организации торжественного мероприятия, которое начинает отсчет нового периода в жизни страны, продолжая следовать намеченному пути развития государства и соблюдая главные национальные традиции Беларуси. Все прошло строго по протоколу и по таймингу. Секунда в секунду по плану кортеж проследовал по городу, продемонстрировав высший пилотаж важной части инаугурациии. Вдоль главных проспектов, по которым пролегал маршрут, главу государства приветствовали тысячи белорусов и гостей столицы. И ровно в полдень Президент пересек порог Дворца Независимости, тем самым запустив торжественную часть принесения присяги Президентом. На площади Государственного флага прошла военная часть. Было патриотично, ярко, эмоционально и трогательно. Взгляды миллионов белорусов были прикованы к экрану телевизора: церемонию инаугурации транслировали все национальные телеканалы. Клятву на верность белорусскому народу глава государства дал не только перед приглашенными гостями, но перед лицом всей страны. Инаугурация – старт официального отсчета срока президентских полномочий. Теперь Александр Лукашенко де-юре глава государства. Хотя уровень поддержки и доверия белорусов своему лидеру стал очевиден еще в январе – по завершению электоральной кампании. Наш Президент остается с нами. И церемония инаугурации не оставляет сомнений в верном выборе белорусов. Клятва, произнесенная сегодня, имеет прочный фундамент беспрецедентного доверия народа своему Президенту. Евгений Пустовой. Красивое начало нового пути.

25 марта все часы в Беларуси сверяли по полудню. Именно это время начала инаугурации Президента. Из белорусского Дворца Независимости тысячи фотографий в Интернете. Но первую сегодня сделала пресс-секретарь Президента. После стольких бессонных ночей подготовки имеет право. Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

Запечатлела исторический момент. Столько дней в подготовке одной сплошной, вы наблюдали весь этот процесс.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

В торжественном зале Дворца Независимости кресла негде поставить. Отпечатано более 1100 пригласительных билетов. Поэтому президентский пул разместили на балконе. Как всегда, нам лучше всего видно, а сегодня – еще и слышно. Рядом Президентский оркестр Беларуси. Музыкальное сопровождение обеспечивает полсотни человек. Репертуар привычный. Но ответственность зычная. В смысле громадная.

Виталий Кульбаков, главный дирижер и художественный руководитель Президентского оркестра Республики Беларусь:

Часто меня спрашивают, самое узнаваемое наше белорусское произведение – это Гимн Республики Беларусь. И, конечно, в конце церемонии прозвучит «Радзіма мая дарагая». Евгений Пустовой:

Я плачу, когда эта музыка звучит – я про «Радзіму маю дарагую». А вы как? Виталий Кульбаков:

Честно говоря, слеза наворачивается. Но я стою перед лицом наших оркестрантов – стараюсь сдержать ее.

Высокий дух творчества в стенах самого официального здания страны. Но Дворец Независимости – это для всех белорусов родной дом. Тем более, когда здесь ждут появления близкого человека.

Жанет, заслуженная артистка Беларуси:

Это наш общий отец. Мы говорим, что мы его дети. И очень часто Президент говорит: «я и отношусь к вам, как к своим собственным детям». И когда человек желает наилучшего для своих детей, соответственно, это самая максимальная оценка и искренность, которую человек может дать. Потому что ты понимаешь, что если к тебе относятся как к ребенку, значит, о тебе будут заботиться, тебя будут любить, тебя будут оберегать. Где-то тебя понукают, но только в целях того, чтобы твоя жизнь стала ярче, красивее.

Алена Ланская, заслуженная артистка Беларуси:

Белорусы уже много лет выбирают нашего главу государства, потому что они ему верят. И мы ему верим!

В суверенной Беларуси уже сложился протокол церемонии и традиции. Например, с 2011 года на инаугурации Александр Лукашенко появляется в галстуке красных тонов. Кто помогает с выбором? Мы спросили, пожалуй, у самого близкого человека Президента.

Николай Лукашенко:

Я переживаю и как сын, и как гражданин, и как человек, который причастен к результату, который мы здесь сегодня наблюдаем. Поэтому, конечно, я переживаю. Евгений Пустовой:

А вы помогаете папе галстук выбирать? Николай Лукашенко:

Чаще он мне помогает галстук выбирать. Сложнее всего леди белорусского пула управленцев. Лидия Ермошина – а она во время инаугураций была ближе всего к Александру Лукашенко – призналась СТВ: наряд будет винтажным.