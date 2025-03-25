Как готовились к инаугурации гости Дворца Независимости – узнали подробности из первых уст
Состоялась церемония вступления в должность главы государства. Она прошла безупречно. В инаугурационной речи Александр Лукашенко подчеркнул, что это не только его победа, но и миллионов белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Присягу на Конституции наш Президент давал уже седьмой раз. Но с каждым годом мы видим, как растет уровень организации торжественного мероприятия, которое начинает отсчет нового периода в жизни страны, продолжая следовать намеченному пути развития государства и соблюдая главные национальные традиции Беларуси.
Все прошло строго по протоколу и по таймингу. Секунда в секунду по плану кортеж проследовал по городу, продемонстрировав высший пилотаж важной части инаугурациии. Вдоль главных проспектов, по которым пролегал маршрут, главу государства приветствовали тысячи белорусов и гостей столицы. И ровно в полдень Президент пересек порог Дворца Независимости, тем самым запустив торжественную часть принесения присяги Президентом. На площади Государственного флага прошла военная часть. Было патриотично, ярко, эмоционально и трогательно. Взгляды миллионов белорусов были прикованы к экрану телевизора: церемонию инаугурации транслировали все национальные телеканалы. Клятву на верность белорусскому народу глава государства дал не только перед приглашенными гостями, но перед лицом всей страны.
Инаугурация – старт официального отсчета срока президентских полномочий. Теперь Александр Лукашенко де-юре глава государства. Хотя уровень поддержки и доверия белорусов своему лидеру стал очевиден еще в январе – по завершению электоральной кампании. Наш Президент остается с нами. И церемония инаугурации не оставляет сомнений в верном выборе белорусов. Клятва, произнесенная сегодня, имеет прочный фундамент беспрецедентного доверия народа своему Президенту.
Евгений Пустовой. Красивое начало нового пути.
25 марта все часы в Беларуси сверяли по полудню. Именно это время начала инаугурации Президента. Из белорусского Дворца Независимости тысячи фотографий в Интернете. Но первую сегодня сделала пресс-секретарь Президента. После стольких бессонных ночей подготовки имеет право.
Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:
Запечатлела исторический момент. Столько дней в подготовке одной сплошной, вы наблюдали весь этот процесс.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
В торжественном зале Дворца Независимости кресла негде поставить. Отпечатано более 1100 пригласительных билетов. Поэтому президентский пул разместили на балконе. Как всегда, нам лучше всего видно, а сегодня – еще и слышно. Рядом Президентский оркестр Беларуси.
Музыкальное сопровождение обеспечивает полсотни человек. Репертуар привычный. Но ответственность зычная. В смысле громадная.
Виталий Кульбаков, главный дирижер и художественный руководитель Президентского оркестра Республики Беларусь:
Часто меня спрашивают, самое узнаваемое наше белорусское произведение – это Гимн Республики Беларусь. И, конечно, в конце церемонии прозвучит «Радзіма мая дарагая».
Евгений Пустовой:
Я плачу, когда эта музыка звучит – я про «Радзіму маю дарагую». А вы как?
Виталий Кульбаков:
Честно говоря, слеза наворачивается. Но я стою перед лицом наших оркестрантов – стараюсь сдержать ее.
Высокий дух творчества в стенах самого официального здания страны. Но Дворец Независимости – это для всех белорусов родной дом. Тем более, когда здесь ждут появления близкого человека.
Жанет, заслуженная артистка Беларуси:
Это наш общий отец. Мы говорим, что мы его дети. И очень часто Президент говорит: «я и отношусь к вам, как к своим собственным детям». И когда человек желает наилучшего для своих детей, соответственно, это самая максимальная оценка и искренность, которую человек может дать. Потому что ты понимаешь, что если к тебе относятся как к ребенку, значит, о тебе будут заботиться, тебя будут любить, тебя будут оберегать. Где-то тебя понукают, но только в целях того, чтобы твоя жизнь стала ярче, красивее.
Алена Ланская, заслуженная артистка Беларуси:
Белорусы уже много лет выбирают нашего главу государства, потому что они ему верят. И мы ему верим!
В суверенной Беларуси уже сложился протокол церемонии и традиции. Например, с 2011 года на инаугурации Александр Лукашенко появляется в галстуке красных тонов. Кто помогает с выбором? Мы спросили, пожалуй, у самого близкого человека Президента.
Николай Лукашенко:
Я переживаю и как сын, и как гражданин, и как человек, который причастен к результату, который мы здесь сегодня наблюдаем. Поэтому, конечно, я переживаю.
Евгений Пустовой:
А вы помогаете папе галстук выбирать?
Николай Лукашенко:
Чаще он мне помогает галстук выбирать.
Сложнее всего леди белорусского пула управленцев. Лидия Ермошина – а она во время инаугураций была ближе всего к Александру Лукашенко – призналась СТВ: наряд будет винтажным.
Лидия Ермошина, государственный деятель Беларуси:
Скажу вам огромный секрет сейчас. Вообще, я планирую на эту инаугурацию Президента, надеть винтаж – костюм, в котором я проводила инаугурацию в 2011 году.
А икона стиля белорусских управленцев Наталья Петкевич выбрала наряд-настроение.
Наталья Петкевич, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Это праздник, поэтому под настроение. Вообще, все, что связано с белорусским протоколом и организацией мероприятий, это всегда исключительный перфекционизм. Когда до сантиметров, до миллиметров все выверяется, все перепроверяется, чтобы было безукоризненно. Собственно, вот это требование Президента как к решениям, к документам, так и ко всем мероприятиям. Это на самом деле и очень сложно – соответствовать требованиям. С другой стороны, это очень интересно.
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