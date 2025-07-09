В Минске проходят совместные репетиции Президентского оркестра и участников «Славянского базара»

В преддверии «Славянского базара» во Дворце Республики в эти дни проходят совместные репетиции Президентского оркестра и участников-вокалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под аккомпанемент оркестра 14 вокалистов представят программу «Славянский хит». Они прибыли из Азербайджана, России, Болгарии, Казахстана, Италии, Румынии, Узбекистана, Кыргызстана и даже из Нигерии. Вместе с Президентским оркестром они выступят в воскресенье. Исполнят как всеми любимые шлягеры советской эпохи, так и современные композиции.

Валерия Бернатович, участница XXXIV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Очень долго обсуждали с моей командой песни, которые буду исполнять. Славянский хит будет наших белорусских авторов. «Однажды», музыка Евгения Олейника, слова Анны Селук. И мировой хит Ain't nobody, зажигательный, классный.

Клим Алексан, участник XXXIV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» (Латвия):

Белорусы очень добродушные люди. И я успел вчера погулять. Все очень отзывчивые, светлые, добрые. У вас очень вкусная еда. Потрясающие драники. Я уже съел. И съем еще. Поэтому я считаю, что Беларусь потрясающая страна.

Виталий Кульбаков, дирижер XXXIV Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

В этом году на «Славянском базаре» мы принимаем участие в трех концертах. Это концерт открытия, Союзное государство, мы вместе с Президентским оркестром России. И, конечно же, конкурсный день, «Славянский хит» и концерт закрытия.

Несмотря на то, что победа в конкурсе лишь одна, вокальные дуэлянты успели подружиться. Репетиции не проходят без приятных сюрпризов. Одной из таких неожиданностей стало поздравление представительницы Беларуси на конкурсе Валерии Бернатович с 20-летним юбилеем.

На 34-й Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» прибудут тысячи гостей из 71 страны. На время проведения фестиваля действует безвизовый режим.