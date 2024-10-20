«Меня схватила рука и затянула в оркестр». Виталий Кульбаков о выступлениях перед Президентом и фишках дирижёра
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Виталий Кульбаков.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Часто приходится гастролировать или только официальные мероприятия?
О гастролях и шоу-программах
Виталий Кульбаков, главный дирижер Президентского оркестра Республики Беларусь:
За прошлый год мы побывали два раза в Москве, был концерт вместе с нашим земляком Сергеем Волчковым, но он уже работает в Москве.
Александр Осенко:
А так гастролей больше нет? Официальные мероприятия, получается.
Виталий Кульбаков:
Мы делаем и свой продукт. Очень полюбился проект для нашего маленького зрителя от «Союзмультфильма» и Disney. Все мультики, которые были экранизированы на нашем большом экране во Дворце Республики, – под живую музыку оркестра. Конечно, специфический концерт для наших маленьких зрителей, потому что все время шум в зале. Мы не привыкли. Когда мы выходим, должна быть тишина. Но это же дети! Это добавляет праздничную атмосферу. Каждый артист, сидящий в оркестре, – у него тоже есть дети – что он работает для своих детей. То есть отдача искренняя и добрая получается.
И серия программ. Мы показывали в прошлом году наши саундтреки кино с визуализацией. Мы приезжали на площадку Витебского амфитеатра. Собралось 3 000 человек.
«Меня схватила рука и затянула в оркестр»
Александр Осенко:
Как судьба благоволила, что вы стали дирижером президентского оркестра?
Виталий Кульбаков:
Надо рассказать с самого начала, как я пришел в музыку. Мои родители очень хотели, чтобы я играл на аккордеоне или на баяне. И так сложилось, что рядом находится ДК суконного комбината. Там была студия, мой первый инструмент – это аккордеон. Я как музыкант не должен говорить, но это такая тягомотина: носить этот аккордеон, тягать меха. Но родители хотели – я занимался.
Во втором классе произошел случай. Многие ребята ходили на сольфеджио, и мы бегали, играли в прятки. Я забегаю на третий этаж, услышал звуки, а это играл духовой оркестр. Я открыл дверь в зал – и это, наверное, было решающим в моей судьбе. Меня схватила рука и затянула в оркестр.
Я увидел оркестр, увидел эти краски, это благозвучие, и мне показалось это таким прекрасным. Мой первый педагог говорит тогда: хочешь заниматься? Приходи в оркестр, на трубу. Придя домой, я папе выдурил голову: я не хочу играть на аккордеоне, я хочу играть на трубе. У меня прогресс очень быстро пошел. Был очень плохой инструмент, но, чтобы не обижать родителей, я все же занимался на аккордеоне. Годик продержался. Меня привели в оркестр, очень быстро пошло. На кларнете не очень шло, а потом кто-то бросил эту студию и мне перешел инструмент Amati. Просто инструмент зазвучал, и это дало толчок. Я начал заниматься на духовых инструментах. Сразу окунулся в атмосферу оркестра.
Очень много дирижеров, очень много артистов, которые сейчас работают в коллективах страны, вышли из этой школы. Там, конечно, атмосфера была творческая. Мы занимались, как звери. Когда я был первокурсником, приходил к шести утра. Там была вахтерша тетя Галя, она открывала. Потому что, чтобы позаниматься в кабинете в музыкальном училище, была немножко дедовщина. Мое время было до восьми часов утра, потому что потом приходили старшекурсники и я автоматически шел заниматься в коридор.
О главной фишке дирижера
Александр Осенко:
Какие функции дирижера?
Виталий Кульбаков:
Функции дирижера – управлять. У меня есть партитура, в которой все голоса, которые сидят у нас в оркестре. Я вижу каждый голос во времени, то есть по вертикали и по горизонтали. У нас в основном пишутся аранжировки. И если какая-то ошибка, я замечаю в плоскости, вижу вертикаль и горизонталь. Идет музыка – раз, какая-то ошибка. Я останавливаю оркестр, обращаюсь к инструменту. Мы проверяем и исправляем. Это на репетиции. Если обычный человек видит 30 градусов, музыкант должен видеть как хороший водитель.
Многие музыканты пришли к нам в оркестр – у них уже стаж игры, начиная от 15 лет. Детьми мы пришли в музыку в 5-7 лет и только где-то в 20-22 года ты становишься профессионалом.
Александр Осенко:
Какая ваша фишка как дирижера?
Виталий Кульбаков:
Главное – быть харизматичным, я думаю, чтобы зритель не понимал, что от тебя ожидать. И уметь подстраиваться под зрителя. Не всегда один и тот же зритель, каждый раз приходят в зал разные люди.
О первом выходе на сцену с Президентским оркестром
Александр Осенко:
Вы помните свой первый выход на сцену с Президентским оркестром?
Виталий Кульбаков:
2007 год, к нам приезжали звезды Сан-Ремо – Сильвия Медзанотте, Аль Бано. В этом концерте я работал с Медзанотте. Это первый выход на сцену. Примерно в этом же году было мое первое выступление…
Александр Осенко:
То есть это было ваше боевое крещение?
Виталий Кульбаков:
Как дирижера – да.
Александр Осенко:
А первое выступление с участием главы государства?
Виталий Кульбаков:
Тоже 2007 или 2008 год. Тогда все протокольные мероприятия, награждения, проводились в Администрации Президента. Мы сидели на балконе.
Александр Осенко:
Ночь спали перед этим? Скажите честно.
Виталий Кульбаков:
Засыпал и просыпался. Я отходил после мероприятия.
Дети тоже в музыке?
Александр Осенко:
Дети тоже в музыке?
Виталий Кульбаков:
Моя дочь ходит на подготовительные занятия в гимназию-колледж при Академии музыки, занималась на фортепиано у Ахремчик Элеоноры Ивановны. Потом перешла в 10-ю музыкальную школу. В этом году она окончила музыкальную школу, но продолжает заниматься как вокалистка.
А второй ребенок тоже на фортепиано, тоже у Элеоноры Ивановны. Прекрасный педагог. Когда педагог возрастной, они к ним приходят, как к бабушке, в класс. Она может найти подход к каждому ребенку. Я не понимаю, как у нее так фантастически получается.
Кабинет главного дирижера называют «скворечник»
Александр Осенко:
Как вас называет коллектив?
Виталий Кульбаков:
Я знаю, как называют мой кабинет. У нас на 10-м этаже во Дворце Республики репетиционный зал.
Александр Осенко:
Обычно говорят – идти к шефу на ковер.
Виталий Кульбаков:
Мой кабинет находится по лестнице выше, в репетиционном зале. И этот кабинет называют «скворечник». Помещение три на три метра, стоит диван, стол, рабочий шкаф, чтобы переодеться. Называют «скворечник». Я с этого «скворечника» вижу все, что происходит в репетиционном зале.
О поддержке молодых музыкантов
Александр Осенко:
Как идет поддержка в вашем коллективе молодых и талантливых?
Виталий Кульбаков:
Конечно, мы отслеживаем. Я посещаю концерты, смотрю, приглашаю музыкантов, в которых я заинтересован, чтобы он работал у меня. Появляется очень много музыкантов. У нас нет вокалистов в штате, мы подбираем под каждую программу. Под академическую программу мы пойдем в оперный театр или в филармонию.
Александр Осенко:
Есть те, кого вы раскрыли.
Виталий Кульбаков:
Есть много музыкантов, много вокалистов, которые получили багаж и какой-то опыт именно в нашем коллективе. Я друг колледжа искусств. Атрашкевич Елена Викторовна приглашает меня на отчетные концерты. Если у нас программа саундтреков, я слышу красивый, с хрипотцой, голос. Я говорю: пусть эта девушка подойдет, мы попробуем, дадим песню. Я постоянно в жюри на отборе к «Славянскому базару». Много красивых вокалистов, поющих, профессионалов, я замечаю там.
О чем мечтает главный дирижер Президентского оркестра?
Александр Осенко:
Что в мечтах у главного дирижера?
Виталий Кульбаков:
Организовать у коллектива гастрольную деятельность. У нас нехватка времени, мы очень востребованный коллектив в Республике Беларусь. Найти какой-то момент, чтобы дать воздух музыкантам. Когда музыкант приезжает в другую страну, в какое-то другое место, он встречается с другими музыкантами, делится атмосферой, берет для себя что-то новое. Гастроли всегда идут на пользу любому коллективу.
Рецепт жизни от настоящего белоруса
Виталий Кульбаков:
Рецепт жизни настоящего белоруса – быть всегда оптимистом, всегда уверенно идти по жизни, всегда жить со всеми в гармонии, быть патриотом своей Родины.