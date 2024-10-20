«Меня схватила рука и затянула в оркестр». Виталий Кульбаков о выступлениях перед Президентом и фишках дирижёра

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Виталий Кульбаков. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Часто приходится гастролировать или только официальные мероприятия?

О гастролях и шоу-программах

Виталий Кульбаков, главный дирижер Президентского оркестра Республики Беларусь:

За прошлый год мы побывали два раза в Москве, был концерт вместе с нашим земляком Сергеем Волчковым, но он уже работает в Москве. Александр Осенко:

А так гастролей больше нет? Официальные мероприятия, получается. Виталий Кульбаков:

Мы делаем и свой продукт. Очень полюбился проект для нашего маленького зрителя от «Союзмультфильма» и Disney. Все мультики, которые были экранизированы на нашем большом экране во Дворце Республики, – под живую музыку оркестра. Конечно, специфический концерт для наших маленьких зрителей, потому что все время шум в зале. Мы не привыкли. Когда мы выходим, должна быть тишина. Но это же дети! Это добавляет праздничную атмосферу. Каждый артист, сидящий в оркестре, – у него тоже есть дети – что он работает для своих детей. То есть отдача искренняя и добрая получается. И серия программ. Мы показывали в прошлом году наши саундтреки кино с визуализацией. Мы приезжали на площадку Витебского амфитеатра. Собралось 3 000 человек.

«Меня схватила рука и затянула в оркестр»

Александр Осенко:

Как судьба благоволила, что вы стали дирижером президентского оркестра? Виталий Кульбаков:

Надо рассказать с самого начала, как я пришел в музыку. Мои родители очень хотели, чтобы я играл на аккордеоне или на баяне. И так сложилось, что рядом находится ДК суконного комбината. Там была студия, мой первый инструмент – это аккордеон. Я как музыкант не должен говорить, но это такая тягомотина: носить этот аккордеон, тягать меха. Но родители хотели – я занимался. Во втором классе произошел случай. Многие ребята ходили на сольфеджио, и мы бегали, играли в прятки. Я забегаю на третий этаж, услышал звуки, а это играл духовой оркестр. Я открыл дверь в зал – и это, наверное, было решающим в моей судьбе. Меня схватила рука и затянула в оркестр. Я увидел оркестр, увидел эти краски, это благозвучие, и мне показалось это таким прекрасным. Мой первый педагог говорит тогда: хочешь заниматься? Приходи в оркестр, на трубу. Придя домой, я папе выдурил голову: я не хочу играть на аккордеоне, я хочу играть на трубе. У меня прогресс очень быстро пошел. Был очень плохой инструмент, но, чтобы не обижать родителей, я все же занимался на аккордеоне. Годик продержался. Меня привели в оркестр, очень быстро пошло. На кларнете не очень шло, а потом кто-то бросил эту студию и мне перешел инструмент Amati. Просто инструмент зазвучал, и это дало толчок. Я начал заниматься на духовых инструментах. Сразу окунулся в атмосферу оркестра. Очень много дирижеров, очень много артистов, которые сейчас работают в коллективах страны, вышли из этой школы. Там, конечно, атмосфера была творческая. Мы занимались, как звери. Когда я был первокурсником, приходил к шести утра. Там была вахтерша тетя Галя, она открывала. Потому что, чтобы позаниматься в кабинете в музыкальном училище, была немножко дедовщина. Мое время было до восьми часов утра, потому что потом приходили старшекурсники и я автоматически шел заниматься в коридор.

О главной фишке дирижера

Александр Осенко:

Какие функции дирижера? Виталий Кульбаков:

Функции дирижера – управлять. У меня есть партитура, в которой все голоса, которые сидят у нас в оркестре. Я вижу каждый голос во времени, то есть по вертикали и по горизонтали. У нас в основном пишутся аранжировки. И если какая-то ошибка, я замечаю в плоскости, вижу вертикаль и горизонталь. Идет музыка – раз, какая-то ошибка. Я останавливаю оркестр, обращаюсь к инструменту. Мы проверяем и исправляем. Это на репетиции. Если обычный человек видит 30 градусов, музыкант должен видеть как хороший водитель. Многие музыканты пришли к нам в оркестр – у них уже стаж игры, начиная от 15 лет. Детьми мы пришли в музыку в 5-7 лет и только где-то в 20-22 года ты становишься профессионалом. Александр Осенко:

Какая ваша фишка как дирижера? Виталий Кульбаков:

Главное – быть харизматичным, я думаю, чтобы зритель не понимал, что от тебя ожидать. И уметь подстраиваться под зрителя. Не всегда один и тот же зритель, каждый раз приходят в зал разные люди.

О первом выходе на сцену с Президентским оркестром

Александр Осенко:

Вы помните свой первый выход на сцену с Президентским оркестром? Виталий Кульбаков:

2007 год, к нам приезжали звезды Сан-Ремо – Сильвия Медзанотте, Аль Бано. В этом концерте я работал с Медзанотте. Это первый выход на сцену. Примерно в этом же году было мое первое выступление… Александр Осенко:

То есть это было ваше боевое крещение? Виталий Кульбаков:

Как дирижера – да. Александр Осенко:

А первое выступление с участием главы государства? Виталий Кульбаков:

Тоже 2007 или 2008 год. Тогда все протокольные мероприятия, награждения, проводились в Администрации Президента. Мы сидели на балконе. Александр Осенко:

Ночь спали перед этим? Скажите честно. Виталий Кульбаков:

Засыпал и просыпался. Я отходил после мероприятия.



Дети тоже в музыке?

Александр Осенко:

Дети тоже в музыке? Виталий Кульбаков:

Моя дочь ходит на подготовительные занятия в гимназию-колледж при Академии музыки, занималась на фортепиано у Ахремчик Элеоноры Ивановны. Потом перешла в 10-ю музыкальную школу. В этом году она окончила музыкальную школу, но продолжает заниматься как вокалистка. А второй ребенок тоже на фортепиано, тоже у Элеоноры Ивановны. Прекрасный педагог. Когда педагог возрастной, они к ним приходят, как к бабушке, в класс. Она может найти подход к каждому ребенку. Я не понимаю, как у нее так фантастически получается.

Кабинет главного дирижера называют «скворечник»

Александр Осенко:

Как вас называет коллектив? Виталий Кульбаков:

Я знаю, как называют мой кабинет. У нас на 10-м этаже во Дворце Республики репетиционный зал. Александр Осенко:

Обычно говорят – идти к шефу на ковер. Виталий Кульбаков:

Мой кабинет находится по лестнице выше, в репетиционном зале. И этот кабинет называют «скворечник». Помещение три на три метра, стоит диван, стол, рабочий шкаф, чтобы переодеться. Называют «скворечник». Я с этого «скворечника» вижу все, что происходит в репетиционном зале.

О поддержке молодых музыкантов

Александр Осенко:

Как идет поддержка в вашем коллективе молодых и талантливых? Виталий Кульбаков:

Конечно, мы отслеживаем. Я посещаю концерты, смотрю, приглашаю музыкантов, в которых я заинтересован, чтобы он работал у меня. Появляется очень много музыкантов. У нас нет вокалистов в штате, мы подбираем под каждую программу. Под академическую программу мы пойдем в оперный театр или в филармонию. Александр Осенко:

Есть те, кого вы раскрыли. Виталий Кульбаков:

Есть много музыкантов, много вокалистов, которые получили багаж и какой-то опыт именно в нашем коллективе. Я друг колледжа искусств. Атрашкевич Елена Викторовна приглашает меня на отчетные концерты. Если у нас программа саундтреков, я слышу красивый, с хрипотцой, голос. Я говорю: пусть эта девушка подойдет, мы попробуем, дадим песню. Я постоянно в жюри на отборе к «Славянскому базару». Много красивых вокалистов, поющих, профессионалов, я замечаю там.

О чем мечтает главный дирижер Президентского оркестра?

Александр Осенко:

Что в мечтах у главного дирижера? Виталий Кульбаков:

Организовать у коллектива гастрольную деятельность. У нас нехватка времени, мы очень востребованный коллектив в Республике Беларусь. Найти какой-то момент, чтобы дать воздух музыкантам. Когда музыкант приезжает в другую страну, в какое-то другое место, он встречается с другими музыкантами, делится атмосферой, берет для себя что-то новое. Гастроли всегда идут на пользу любому коллективу.

Рецепт жизни от настоящего белоруса