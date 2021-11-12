«Важно научиться контролировать своё психоэмоциональное состояние». От чего у диабетиков может повысится сахар?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Какие изменения происходят психологические у человека, когда у него вокруг одни запреты?

Алина Журкевич, психолог:

Во-первых, когда человек, наверное, только узнает о диабете – это стадия шока. Это стадия шока, отрицания, что этого не может быть. Конечно, здесь важно своевременно как-то оказать грамотную психологическую помощь. Потому что ресурс в этом находить надо немножко позже, значительно позже. Далее, конечно, идет стадия злости. Была наверняка?

Виктория Альшевская, болеет сахарным диабетом:

Очень злилась, очень. И очень трудно себе тогда объяснить, что ты не виноват. Алеся Лакина:

А на кого злилась? На себя? Виктория Альшевская:

На себя. Потому что все равно ты в этом винишь как-то подсознательно себя. Вот с тобой что-то не так, раз это произошло именно с тобой. Ну это, наверное, самый простой потому что вариант. Алина Журкевич:

Да. Потом идет стадия, наверное, торга, когда начинаешь искать какие-то варианты. А может все-таки можно это преодолеть? А можно куда-то пойти: к шаману, к психологу. Найти вот эту волшебную таблетку, от этого избавиться. Далее стадия депрессии наступает, когда кажется, что ты один со своей проблемой. Никто тебе не может помочь, ты не можешь с этим справиться. И только после этой стадии наступает стадия принятия. Из-за продуктов подскакивает сахар. Но так же из-за стрессов тоже уровень сахара в крови может подскакивать. И поэтому тоже важно научиться контролировать свое психоэмоциональное состояние. В этом тоже помогает психолог. Он помогает пройти вот все эти стадии более ресурсно, более грамотно. И позволяет понять, что ты не один со своей проблемой: «Я здесь, я тебе помогу». Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Вот я бы хотела составить заповедь диабетика. Алина, к вам вопрос. Вот, если можно, несколько пунктов. Человек, представим ситуацию, заболел диабетом, ему поставили диагноз. Ему надо как-то сформулировать свои дальнейшие задачи для того, чтобы жить комфортно. Вот, если можно, главные пункты.

Алина Журкевич:

Как я уже говорила, надо как-то более мягко, так скажем, пройти вот эти все стадии первичные, которые возникают. Также мне хотелось, наверное, сделать акцент на детях. Очень часто у детей диагностируют диабет. И когда это маленькие дети, то родители начинают паниковать, не знают, что делать. Это повышается уровень тревожности. В первую очередь, тогда родители, окружение, которое существует, должно успокоится, чтобы как-то грамотно у ребенка проходило. Потому что это все влияет. Алеся Лакина:

А как ребенка ограничить в конфетке той же самой? Алина Журкевич:

Объяснять, разговаривать. Алеся Лакина:

Это не помогает часто у детей, мне кажется.