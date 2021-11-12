«Важно научиться контролировать своё психоэмоциональное состояние». От чего у диабетиков может повысится сахар?
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Какие изменения происходят психологические у человека, когда у него вокруг одни запреты?
Алина Журкевич, психолог:
Во-первых, когда человек, наверное, только узнает о диабете – это стадия шока. Это стадия шока, отрицания, что этого не может быть. Конечно, здесь важно своевременно как-то оказать грамотную психологическую помощь. Потому что ресурс в этом находить надо немножко позже, значительно позже. Далее, конечно, идет стадия злости. Была наверняка?
Виктория Альшевская, болеет сахарным диабетом:
Очень злилась, очень. И очень трудно себе тогда объяснить, что ты не виноват.
Алеся Лакина:
А на кого злилась? На себя?
Виктория Альшевская:
На себя. Потому что все равно ты в этом винишь как-то подсознательно себя. Вот с тобой что-то не так, раз это произошло именно с тобой. Ну это, наверное, самый простой потому что вариант.
Алина Журкевич:
Да. Потом идет стадия, наверное, торга, когда начинаешь искать какие-то варианты. А может все-таки можно это преодолеть? А можно куда-то пойти: к шаману, к психологу. Найти вот эту волшебную таблетку, от этого избавиться. Далее стадия депрессии наступает, когда кажется, что ты один со своей проблемой. Никто тебе не может помочь, ты не можешь с этим справиться. И только после этой стадии наступает стадия принятия.
Из-за продуктов подскакивает сахар. Но так же из-за стрессов тоже уровень сахара в крови может подскакивать. И поэтому тоже важно научиться контролировать свое психоэмоциональное состояние. В этом тоже помогает психолог. Он помогает пройти вот все эти стадии более ресурсно, более грамотно. И позволяет понять, что ты не один со своей проблемой: «Я здесь, я тебе помогу».
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Вот я бы хотела составить заповедь диабетика. Алина, к вам вопрос. Вот, если можно, несколько пунктов. Человек, представим ситуацию, заболел диабетом, ему поставили диагноз. Ему надо как-то сформулировать свои дальнейшие задачи для того, чтобы жить комфортно. Вот, если можно, главные пункты.
Алина Журкевич:
Как я уже говорила, надо как-то более мягко, так скажем, пройти вот эти все стадии первичные, которые возникают. Также мне хотелось, наверное, сделать акцент на детях. Очень часто у детей диагностируют диабет. И когда это маленькие дети, то родители начинают паниковать, не знают, что делать. Это повышается уровень тревожности. В первую очередь, тогда родители, окружение, которое существует, должно успокоится, чтобы как-то грамотно у ребенка проходило. Потому что это все влияет.
Алеся Лакина:
А как ребенка ограничить в конфетке той же самой?
Алина Журкевич:
Объяснять, разговаривать.
Алеся Лакина:
Это не помогает часто у детей, мне кажется.
Алина Журкевич:
Не помогает, да. Особенно у маленьких. Когда это в первую очередь. Это сложно на самом деле. Это сложно, это нужно прожить, это нужно принять. И здесь еще главное, наверное, про подростков. У меня были случаи в практике, когда родители заталкивают подростка и говорят: «Сделайте с ним что-нибудь, он болеет диабетом, и не хочет ничего с этим делать, брать ответственность на себя».
У детей-подростков в этот момент жизнь кипит. У них там друзья, влюбленности какие-то. А в семье получается так, что вся жизнь вертится вокруг вот этой болезни. И здесь важно принять, что это уже является частью личности этого человека. И как-то не забывать о нем самом. Спрашивать, как у него настроение, что у него вообще происходит в его личной жизни. А не только спрашивать, как здоровье, потому что это печально. Вот это самое важное.
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