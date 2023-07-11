Меньше суток до открытия «Славянского базара»! Показываем, как преобразился город к фестивалю

Музыка нас связала! «Славянский базар» – главный хит этого лета ! Нажимаем на play, делаем звук громче и улетаем в космос!

Но сперва сверяем координаты: 55 градусов северной широты, 30 градусов восточной долготы. Пульс – в ритме большого города. Витебск на низком старте! До запуска музыкального феста чуть больше суток. Желающих «оторваться» становится все больше.

Люди становятся намного счастливее, красивее. Жизнь бьет ключом!

Я приехала из Риги, пойду на торжественное открытие. Жду очень концерта Агутина, давно его не было.

Есть замечательное место – труба в парке на улице Фрунзе. Вот там отличная слышимость любых концертов с амфитеатра и совершенно бесплатно! Эмоции крупным планом. В фокусе телекамер будет все! А может и больше? В фестивальные дни засыпайте и просыпайтесь в компании «РТР-Беларусь». Всю неделю в самом сердце Витебска будет работать выездная студия «Нового утра».

На ужин уже есть! Как минимум ведущих утреннего шоу без грима мы вам показали. Авансом!

Виктория Альшевская, режиссер телевидения:

Это достаточно трудоемкий процесс, потому что нужно вывести много аппаратуры, ПТС, операторы, звукорежиссер, режиссер, ассистенты, у нас действительно большая команда. Захватывающие репортажи требуют вдохновения. Локация располагает к творчеству. Съемочная группа ловит фестивальный вайб не отходя о кассы.

Эрика Лаврецкая, корреспондент:

Сегодня я гуляла, любовалась местными достопримечательностями. И уже даже успела прикупить великолепные работы местных ремесленников. Вот такие вот сережки.

Говорят, стоит бросить монету в море, чтобы вернуться в дорогое сердцу местечко. В этом же океане кастомных изделий можно оставить целое состояние! От того и хорошеет «Город ремесленников» от «Славянки» до «Славянки»! А еще судачат, что ароматы Франции в июле не те. То-то же витебские в середине лета – на все 5 звезд и на любой вкус. Худеющим, просьба, отойти от экрана!

В ассортименте будут шашлыки, 12 видов шаурмы.

В афише – целая россыпь «звезд». А люди они – ох, какие требовательные. Красноречивее их бытовых райдеров бывают, разве что, технические. Сцена должна соответствовать.

Прямо сейчас мы занимаемся монтажом сценического комплекса, звукового, светового и экранного оборудования. Сцену монтируют уже три дня, вот сегодня четвертый.

Уже 12 июля танцпол на оупен-эйре взорвет Сергей Лазарев – звезда большого масштаба. А вот начинающие артисты – конкурсанты «Славянского базара» – вряд ли смогут расслабиться. Но здоровый адреналин еще никому не навредил.

Мы приехали из города Борисова с очень крутым таким номером, просто божественный номер, называется «Выжившие».

– А чего ожидаете в этом году?

– Победы и только победы. Правильно?

– Да!