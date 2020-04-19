«Пришлось прямо из храма вместе с камерой наперевес бежать на улицу». Как проходила трансляция телеканала СТВ из Жировичского монастыря

Новости Беларуси. В эти светлые пасхальные дни верующие могут разделить радость праздника, не выходя из дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, ночью с 18 на 19 апреля телеканал СТВ организовал трехчасовую прямую трансляцию из Свято-Успенского Жировичского монастыря. Передвижная телестанция, 8 телекамер, 30 киловатт света, картинка с квадрокоптера, около трех десятков режиссеров, операторов и технических специалистов – все, чтобы тысячи белорусов смогли онлайн стать соучастниками молитвы, Крестного хода и провозглашения Воскресения Христова. «Нам очень приятно быть первыми». Генеральный директор СТВ о трансляции из Жировичского монастыря

Виктория Альшевская, режиссер СТВ:

Один из самых таких сложных моментов – это Крестный ход, потому что все выходят из храма и есть проблемы, как успеть подхватить это все в кадр. И при этом ничего не потерять, не упустить самого главного. Поэтому нашим операторам пришлось немножко потрудиться. Многим пришлось прямо из храма вместе с камерой наперевес бежать на улицу, чтобы успеть встретить с другой стороны храма Крестный ход.

Иеромонах Евстафий, преподаватель Минской духовной семинарии:

Благодарю замечательный телеканал СТВ, который дал нам такую возможность поздравить вас, дорогие телезрители. Христос Воскрес!