«Есть такие условные разрешения». Сколько алкоголя можно при сахарном диабете?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Екатерина, скажите, а каких продуктов боится сахарный диабет? Что нужно вводить в свой рацион, возможно, чтобы сработало на упреждение? Но еще отдельная тема – алкоголь для больных диабетом. Что скажете?

Екатерина Давыдова, врач-диетолог:

Здесь акцент идет на сложные углеводы, на цельные зерна – это первый момент. Второй момент – обязательно мы не забываем про белки животного происхождения, клетчатка, пищевые волокна, овощи. Это должно быть в рационе. Мы исключаем сахара и все производные, максимально насколько это возможно. Потому что здесь речь идет не о том, что нам нужно как-то скомпенсировать свое психологическое состояние или на месяц, посидеть, скажем так, на такой диете и посмотреть, что будет. Это наш образ жизни. Мы к нему должны привыкать прямо вот со старта и понимать для чего мы это делаем. Алкогольные напитки – здесь такой большой и очень интересный вопрос. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Вика, что вы пьете?

Виктория Альшевская, болеет сахарным диабетом:

Сухое вино. Алена Родовская:

Это девочки. А мужчины что? Виктория Альшевская:

Виски. Екатерина Давыдова:

Здесь есть такие условные разрешения. Если это крепкий алкоголь – виски, ром, например, здесь мужчинам разрешено до 100 миллилитров. Женщинам – до 50 миллилитров. Наталья Надольская:

В день, в раз, в неделю, в месяц?

Екатерина Давыдова:

Как правило, в месяц, да, разрешено. Если это сухое вино, такие, по большей степени, слабые алкогольные напитки, то чуть больше на 100 миллилитров. Но, по большей степени, вот почему это для меня такая интересная тема, потому что, что происходит? Алкоголь, вот все знают, усиливает аппетит. За счет чего он усиливает? За счет того, что поджелудочная железа исходно вырабатывает инсулин, который нам нужен для компенсации глюкозы. Отложили. Запомнили, да? Ферменты той же поджелудочной железы стимулируют наш алкоголь, выработку ферментов. Поэтому мы хотим есть. Мы едим, и еда наша переваривается, расщепляется с помощью этих ферментов. Но в один прекрасный момент, спустя 40 минут происходит стоп. Наша поджелудочная железа начинает отекать, перестает вырабатывать все возможные ферменты, там не в ноль, но минимально. Соответственно, вот это отношение глюкозы и инсулина ухудшается. Состояние это ухудшается. Поэтому я всегда против алкоголя в минимальных даже количествах, если есть вот вопросы подобного характера. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Столько ограничений – алкоголь нельзя, сладкое нельзя, углеводы нельзя. Все дисциплинированны, нет алкоголиков. И прекрасно. Но так ли это на самом деле в жизни происходит?