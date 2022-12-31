«Что-то о прошлом». Команда СТВ подготовила к Новому году настоящий квартирник из 1990-х

Новости Беларуси. Новогодняя ночь в стиле 1990-х. Праздничный квартирник предложит в уходящем году своему телезрителю команда СТВ. Что приготовили? На новогоднюю телевизионную кухню заглянули наши корреспонденты специально для программы Новости «24 часа» на СТВ.

«Фаина», «Привет, Андрей!», «Мальчик хочет в Тамбов»… В уютной и почти домашней обстановке прозвучат золотые шлягеры эстрады. Музыкальный хит-парад порадует меломанов разных возрастов.

Агата Моцко, режиссер-постановщик «Новогоднего квартирника – 2023»:

В этом году мы решили последовать тренду современному. Очень многие сейчас отсылаются к теме 1990-х и, соответственно, музыка 1990-х сейчас очень близка людям. Все хотят услышать знакомые песни. Вспомнить о том, как они ставили елку в банку с водой, чтобы она простояла долго и не осыпалась.

Звук, свет, декорации... Антураж 1990-х. Старый телевизор, торшер, большой узорчатый ковер – этот тот самый, привычный дизайн квартир того времени. Просто, но с душой, как и сам вечер на СТВ.

Анна Трубецкая, ведущая «Новогоднего квартирника – 2023»:

Квартирник – это что-то о прошлом, что-то о том, что уже давно забыто, но так греет души наших соотечественников. Так как я родилась в 1999 году, я несильно знакома с форматом квартирников, но мои родители вспоминают это время с большой теплотой в сердце, потому что это было очень классное событие, объединяющее семьи, друзей. Я думаю, что наши телезрители, которые будут смотреть наш квартирник, окунутся в эти приятные ощущения.

Большая команда профессионалов работала над созданием телевизионного шоу. Особое внимание образам артистов и гостей. Каждая деталь имеет значение. Здесь объемные серьги-кольца, вязаные свитера и, конечно же, яркие малиновые лосины.

Виктория Альшевская, режиссер телевизионной записи телеканала СТВ:

Мы старались на площадке создать атмосферу, приближенную к тому времени, к 1990-м годам, когда был моден винил, стразы, яркие цвета, но при этом с большего все это было под теплым ламповым светом, чтобы каждый мог чувствовать себя уютно и комфортно. Как будто мы находимся на какой-то общей кухне, где каждый может рассказать что-то о себе, будь то разговор или песня.

В новогоднюю ночь на ваших экранах звезды белорусской эстрады. В исполнении Алены Ланской, Жанет, AURA, «Песняров», Тео и Ольги Рыжиковой легендарные хиты звучат по-новому ярко и талантливо. Особые краски номерам добавила живая музыка. За аккомпанемент отвечает кавер-бэнд Cosa Nostrа.