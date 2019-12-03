Naviband, Nizkiz и Лера Яскевич. СТВ раскрывает секреты новогоднего «Квартирника»

Новости Беларуси. Рок и поп – под бой курантов. «Новогодний огонек» на СТВ зажжет в необычном формате «Квартирника», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Принимать гостей будет ведущий Петр Елфимов, а все приглашенные исполнят современные новогодние хиты, некоторые на новый лад – всеми любимые песни прозвучат и на белорусском языке. Будут и премьеры, и спецэффекты, и особая атмосфера домашнего уюта. О волшебстве новогодней ночи и сюрпризах СТВ узнавала Вероника Гришкова.

Вероника Гришкова, корреспондент:

Именно так наш телеканал будет поздравлять вас в ночь 1 января. Ну а сегодня мы хотим раскрыть вам некоторые секреты телевизионной кухни. И показать, что таится за волшебством «Квартирника». Новый год для телевизионщиков и артистов обычно начинается намного раньше, чем у большинства белорусов. Таковы особенности профессии. Некоторые селебрити поднимают бокалы под бой курантов не единожды.

Илья Митько, лидер группы «Леприконсы»:

Для артистов это самая жаркая пора. Это косьба, это страда. Потому что в день среднестатистический артист бобруйской филармонии способен окучить от 5-6, а некоторые – такие, как Солодуха – до десяти площадок, чтобы обрадовать соотечественников, подписчиков с Новым годом. Лайфстайл этого года – свободный формат – «Квартирник» на СТВ. Это уютная праздничная домашняя обстановка, где в гостиной по-хозяйски заправляет Петр Елфимов.

Петр Елфимов, ведущий «Квартирника»:

У меня есть, вернее будет возможность в новогоднюю ночь обратиться к своей любимой стране, семье, друзьям с поздравлениями, а мне еще помогут мои коллеги, – это просто превосходит все мои ожидания!

А в гостях – любимые всеми артисты. Такую эклектику редко увидишь. Рок и поп на одной сцене. Уживаются. Инна Афанасьева и Nizkiz, Лера Яскевич и Лариса Грибалева. СТВ объединяет. И дарит зрителям живой звук и живые эмоции. Кстати, многие «старые песни о главном» обретут новое звучание. Любимые мировые хиты в Новый год по-белорусски.

Агата Моцко, главный режиссер «Квартирника»:

Это свободное времяпрепровождение, свободное празднование. И самое главное, что каждый из нас может спеть любимые песни. Может надеть свитерок с оленями рождественскими и прокричать любимые песни. Не только пять минут, но и также что-то из репертуара группы Naviband или Nizkiz.

Рассекретим! А теперь мы покажем то, что увидите только вы и только сейчас. Впрочем, вот так – по-бутафорски – дюшес вместо шампанского в новый телегод наверняка поднимают на всех съемочных площадках.

А теперь в закулисье. Оно продолжает жить своей жизнью. В гримерке работа ни на минуту не останавливается.

Наталья Машок, гример СТВ:

Мне кажется, у нас еще жарче, чем на сцене. Потому что помимо того, что надо сделать красоту, надо еще создать настроение нашим звездам, ведущим. Поэтому у нас очень жарко и очень весело.

Екатерина Забенько, телеведущая СТВ:

Я обожаю это закулисье праздничное. Не знаю даже, чего больше ждем каждый год – непосредственно самого Нового года или новогодней съемки. Это незабываемая атмосфера, это, правда, то, что создает настроение на весь следующий год. Ну и, самое главное, конечно же, за кулисами мы чудим, мы превращаемся из зачастую серьезных новостных телеведущих в таких шутников, баловников. За минуту до выхода артисты поют песни, разучивают тексты и активно шутят. Но процесс записи это не отменяет.

Вероника Гришкова:

И буквально в нескольких метрах от павильона, где записывается «Квартирник», располагается передвижная телевизионная студия – ПТС, куда стекается картинка с шести камер из зала. И сейчас мы увидим, как это происходит. Правда, сегодня пишется предмонтажная версия. Ее еще будут дорабатывать. Чтобы в новогоднем эфире телезрители увидели безупречное шоу.

Виктория Альшевская, режиссер СТВ:

Конечно, сегодня совершается главное событие, потому что если не будет материала, не будет из чего монтировать. Ну и, собственно, приглашаем в ночь с 31 декабря на 1 января – новогодний «Квартирник». Наслаждайтесь, смотрите! Я думаю, будет весело и душевно.