Победит только одна – финал реалити «Есть девчонка одна» снимают в Минске

В Минске сегодня, 31 октября, выбирают лучшую девчонку страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На сцене финалистки третьего сезона одного из самых красивых реалити-шоу Беларуси, в котором представительницы народных профессий рассказывают о себе и своих талантах на всю страну.

В 2025 году на участие в конкурсе поступило более 100 заявок. Но в финал вышли только пять девушек – контролер качества на заводе, официант, ветеринар, водитель трамвая, учитель начальных классов.

Александра Гайдукевич, финалистка реалити-шоу «Есть девчонка одна»:

Конкуренции нет вообще, мы очень подружились, даже все удивляются: гримеры, стилисты, что у нас такая дружная команда. Мы друг другу стараемся помогать, у нас прекрасные отношения сложились. Так получилось, что я прошла в финал, я рада, что согласилась так легко и так прошла легко. Поэтому с легкостью захожу в финал, ничего не боюсь.

Виктория Альшевская, режиссер ЗАО «Столичное телевидение»:

Никто не знает, как девчонки будут реагировать. Большая сцена, президентский оркестр, зрители в зале – все идет по сценарию, но может пойти и не по сценарию, поэтому мы, в том числе не только работники, но и зрители, будем наблюдать через камеры и стараться сделать вкусную картинку, чтобы потом телезрителю было интересно за ней следить.

