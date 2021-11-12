«Поставили несколько капельниц». Что такое медовый месяц для диабетика?

Виктория Альшевская, болеет сахарным диабетом:

Это просто при любом эндокринологическом отделении, при диспансере нашем городском тоже есть школа диабета. Они учат, как правильно считать хлебные единицы, как свой рацион распланировать. Физические нагрузки – хорошо ли, плохо, в каких количествах.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

А что такое медовый месяц, мне интересно? У меня другие ассоциации.

Виктория Альшевская:

На самом деле, медовый месяц у диабетика – это когда ты колешь минимальное количество инсулина и ешь. У меня было так, что когда я съездила в Германию, мне поставили несколько капельниц. Хотя это не было чего-то необычного, это были антиоксиданты, какие-то витамины. Но, как я узнала потом, у нас в Беларуси этого нет. Именно вот таких концентратов. И я две недели после этого жила без инсулина. Кушала, в принципе, нормально. Да, я ограничила себя в углеводах, практически перейдя на кетодиеты. Я знаю, что врачи ее не любят и ругают, но она давала свои плоды. То есть сбоев в организме у меня не произошло. У меня наоборот пошло все на спад. И я практически восемь месяцев провела в медовом месяце, минимально используя инсулин. И это позволило мне немножко успокоиться.

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