Прямой эфир

Новости по тегу #Виктория Алешко

Дни Союзного государства на «Славянском базаре» – что в программе?
17 июля 2026 13:45

Дни Союзного государства на «Славянском базаре» – что в программе?

Здесь исполняются мечты! 3-й день «Славянского базара в Витебске». Показываем то, что скрыто от глаз
16 июля 2026 17:36

Здесь исполняются мечты! 3-й день «Славянского базара в Витебске». Показываем то, что скрыто от глаз

Виктория Алешко поздравила белорусов с Днем Независимости
03 июля 2026 09:33

Виктория Алешко поздравила белорусов с Днем Независимости

«Лечу к тебе» – Виктория Алешко и Александр Олешко исполнили новую композицию
06 мая 2026 08:02

«Лечу к тебе» – Виктория Алешко и Александр Олешко исполнили новую композицию

«Она не о времени года, а о состоянии души». Виктория Алешко исполнила песню «Мне так идет весна»
07 марта 2026 14:30

«Она не о времени года, а о состоянии души». Виктория Алешко исполнила песню «Мне так идет весна»

Виктория Алешко: для меня СТВ – это не просто канал, это часть моей творческой жизни
05 января 2026 13:10

Виктория Алешко: для меня СТВ – это не просто канал, это часть моей творческой жизни

Виктория Алешко подготовила музыкальный подарок ко Дню народного единства – узнали о новой песне
17 сентября 2025 14:04

Виктория Алешко подготовила музыкальный подарок ко Дню народного единства – узнали о новой песне

О возможностях для талантливой белорусской молодежи – разговор с Викторией Алешко и Агатой Мацко
03 июля 2025 13:11

О возможностях для талантливой белорусской молодежи – разговор с Викторией Алешко и Агатой Мацко

«Мне так идёт весна» – Виктория Алешко рассказала о новой песне
19 мая 2025 07:47

«Мне так идёт весна» – Виктория Алешко рассказала о новой песне

«Песня года Беларуси» – главный музыкальный конкурс страны собрал лучших артистов
23 апреля 2025 17:12

«Песня года Беларуси» – главный музыкальный конкурс страны собрал лучших артистов

Выставочные площади и творческие проекты – во Дворце Республики состоялся концерт-реквием «Каждый третий»
08 апреля 2025 18:19

Выставочные площади и творческие проекты – во Дворце Республики состоялся концерт-реквием «Каждый третий»

Чернецкий: сегодня культура наравне с информацией стоят на переднем крае глобальной гибридной войны
18 января 2025 13:33

Чернецкий: сегодня культура наравне с информацией стоят на переднем крае глобальной гибридной войны