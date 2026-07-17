Новости по тегу #Виктория Алешко

Программа музыкального вечера построена вокруг знаковых для Беларуси и России исторических дат – 85-летия с начала Великой Отечественной войны, 65-летия полета Юрия Гагарина, 90-летия «Союзмультфильма» и векового юбилея белорусского кино.
Залетайте в наш дневник, будет дерзко, честно и без купюр.
«Для меня День независимости – это уникальная идентичность нашего народа, это наш собственный язык, это наша гордая национальность и возможность все это приумножать и делать нашу страну еще более шикарной».
Дуэт, предначертанный судьбой. Заслуженная артистка Республики Беларусь Виктория Алешко и народный артист России Александр Олешко записали одну композицию на двоих.
«Мы черпаем эту энергетику, которой заряжаемся, и потом на волне этой энергетики и прекрасное настроение. Опять работаем, пишем новые песни и стараемся дарить такое же прекрасное настроение публике».
«Дорогие друзья, телеканал СТВ, поздравляю вас с 25-летием. Четверть века – это не просто дата, это история, наполненная музыкой, добрыми эфирными моментами и настоящей поддержкой».
«Я сначала думала, что я не смогу ее исполнить», – призналась певица.
«Государством создано очень много всего, чтобы они развивались».
«Мне захотелось сказать о всех прекрасных дамах, которые будут петь мою песню, – мне так идет весна, красивее любого платья».
Мероприятие традиционно поддерживает развитие отечественной эстрады и продвигает белорусских исполнителей. Конкурс «Песня года Беларуси» проводится уже порядка 20 лет и остается главной площадкой для продвижения национальной музыкальной индустрии.
Между прошлым и настоящим мост создают композиции, написанные в годы Великой Отечественной войны и современные произведения. Вокальные номера, художественная хореография и театрализованные постановки создают атмосферу, погружающую всех в эпоху тяжелых испытаний и героизма.
Люди, которые пришли в искусство, это сродни военным и врачам. Они идут сюда по зову сердца.
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