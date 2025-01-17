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Виктория Алешко: Президент встал гордо и сказал, что «Славянский базар» останется в стране

17 января 2025 16:14
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Как обычная яма стала ежегодным местом встречи тысячи людей? Куда Лукашенко приезжает каждый год? Почему «Славянка» – это уже бренд Беларуси? Смотрите в новом выпуске документального проекта «17 мгновений страны».

Виктория Алешко: Президент встал гордо и сказал, что «Славянский базар» останется в стране-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Славянская душа безгранична в своей открытости миру. Поэтому наш фестиваль давно вышел за географические рамки славянского братства, но главное – он стал поистине семейным праздником, праздником традиционных ценностей. Здесь жители и наши гости действительно могут отдохнуть душой.

Виктория Алешко: Президент встал гордо и сказал, что «Славянский базар» останется в стране-4

Виктория Алешко, заслуженная артистка Беларуси:
«Славянский базар» – это бренд Беларуси. Как кто бы ни хотел, однако когда говоришь «Славянский базар», ассоциация с Беларусью. Беларусь – это ассоциация со «Славянским базаром». Александр Григорьевич встал гордо во весь свой рост и сказал: «Нет, так не пойдет, фестиваль останется в стране». Более того, своим постоянным присутствием на открытии этого фестиваля Александр Григорьевич его контролирует, поддерживает и заставляет всех увидеть, что у нас есть наследие, у нас есть ценности незыблемые, которые никогда не должны забыть и кому-то отдать.

# Славянский базар в Витебске # Игорь Позняк # Виктория Алешко # Александр Лукашенко # Музыка

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