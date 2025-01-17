Виктория Алешко: Президент встал гордо и сказал, что «Славянский базар» останется в стране

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Славянская душа безгранична в своей открытости миру. Поэтому наш фестиваль давно вышел за географические рамки славянского братства, но главное – он стал поистине семейным праздником, праздником традиционных ценностей. Здесь жители и наши гости действительно могут отдохнуть душой.

Виктория Алешко, заслуженная артистка Беларуси:

«Славянский базар» – это бренд Беларуси. Как кто бы ни хотел, однако когда говоришь «Славянский базар», ассоциация с Беларусью. Беларусь – это ассоциация со «Славянским базаром». Александр Григорьевич встал гордо во весь свой рост и сказал: «Нет, так не пойдет, фестиваль останется в стране». Более того, своим постоянным присутствием на открытии этого фестиваля Александр Григорьевич его контролирует, поддерживает и заставляет всех увидеть, что у нас есть наследие, у нас есть ценности незыблемые, которые никогда не должны забыть и кому-то отдать.