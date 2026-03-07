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«Она не о времени года, а о состоянии души». Виктория Алешко исполнила песню «Мне так идет весна»

07 марта 2026 14:30
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Женщина с уникальной судьбой и уникальным голосом. В студии – заслуженная артистка Беларуси Виктория Алешко. В одном из интервью она призналась: «Я просто делаю от души свою любимую работу». И это, наверное, главный секрет ее успеха.

О любви к творчеству, о новой музыке и, конечно, о песне, с которой приходит к нам весна – «Мне так идет весна».

«Она не о времени года, а о состоянии души». Виктория Алешко исполнила песню «Мне так идет весна»-2

Юрий Царев, СТВ:
Зиму, можно сказать, мы все прожили, пережили. Скажи, пожалуйста, эта весна для тебя, что она сейчас принесет, как для артиста?

Виктория Алешко, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Я надеюсь, что много ярких моментов, приятных сюрпризов и много моей любимой работы. Потому что, конечно же, артист без встречи со зрителем не артист совершенно. Мы черпаем эту энергетику, которой заряжаемся, и потом на волне этой энергетики и прекрасное настроение. Опять работаем, пишем новые песни и стараемся дарить такое же прекрасное настроение публике.

Подробности в видео.

# Виктория Алешко # Женщины Беларуси # Год белорусской женщины # 8 Марта

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