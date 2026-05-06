«Лечу к тебе» – Виктория Алешко и Александр Олешко исполнили новую композицию

Виктория Алешко, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Это интересная история. Мы познакомились на концерте в Александрии, потом у нас был гастрольный тур осенью по нашим областным центрам. На одном из таких концертов Александр со зрителем проводил беседу.

Александр Олешко, народный артист России:

В жанре этого концерта мы вспоминали любимые фильмы, любимые песни, которые откликаются в душах зрителей, я предлагал такую игру, я какие-то первые строчки либо стихотворения, либо песни начинаю, зрители продолжают. Мы таким образом добрались до наших замечательных детских песен, которые нас всех объединяют, безусловно.

Раз дощечка, два дощечка будет лесенка. Раз Олешко, два Алешко – будет песенка. И это крикнул человек из зрительного зала. И я подумал, надо же, действительно, как интересно. Представляете, Олешко, Алешко. И на одном из концертов кто-то сказал, ну что, один Олешко хорошо, а два лучше. В общем, это так такая игра, и я думаю, что она как-то в пространстве была, видимо, зафиксирована, авторы одновременно мне прислали на электронную почту эту песню, и Виктории прислали песню. То есть эта песня нашла, в общем, своих артистов. Вы понимаете, как это интересно? Мы думать не думали. Когда всякий раз приезжаю в Беларусь, я очень рад был быть здесь гостем «Славянского базара». И иногда возникали такие вопросы. Вам надо обязательно как-то пересечься с Викторией Алешко. Я говорю, я знаю такую артистку, значит, когда-то судьбой эта встреча предначертана, видимо. Видите, оно все так интересно совпало, пазл сложился.