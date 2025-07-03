О возможностях для талантливой белорусской молодежи – разговор с Викторией Алешко и Агатой Мацко
О том, какие возможности открываются перед талантами и какие шаги предпринимаются для стимулирования их развития, поговорили с гостями программы «Новое утро» на РТР-Беларусь.
В студии – Виктория Олешко, заслуженная артистка Республики Беларусь, и Агата Мацко, режиссер.
Александр Меженный, ведущий:
Давайте поговорим сразу о молодежи и как праздники, которые в последнее время отмечаются в нашей стране, насколько они интересны молодежи, ради которой во многом это и делается.
Агата, большое количество мероприятий, которые твоими руками сделаны, в том числе «Марафон единства», о котором мы очень много говорили, это действительно нужно молодому поколению? И как это все воспринимается в Минске, на периферии?
Агата Мацко, режиссер:
Все, что создано с душой, а белорусы умеют создавать только с душой, находит отклик в сердце любого поколения – от старшего до младшего. И сегодня наша молодежь реально поет сегодняшние белорусские песни, она знает наших артистов в лицо.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Сегодня нашей молодежи оказывается невероятная поддержка государства. Вика, когда ты начинала, всего этого еще не было. Тогда для начинающей артистки Виктории Алешко что было важно? Какие слова поддержки?
Виктория Алешко, заслуженная артистка Республики Беларусь:
В мое время мне очень-очень повезло, потому что я в 16 лет попала под крыло Василия Петровича Раинчика, поэтому у меня поддержка была очень серьезная, внушительная, авторитетная.
А сейчас я считаю, что наша очень-очень талантливая молодежь, имеет еще большую поддержку, потому что действительно государством создано очень много всего, чтобы они развивались, потому что это и всевозможные детские кружки, это конкурсы, онлайн-проекты, в которых тоже принимает участие молодежь, когда просят придумать что-то не только на уровне исполнительского искусства, или композиторского, или написания стихов, но и графического, например, дизайна. Поэтому сейчас время огромных возможностей.
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