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О возможностях для талантливой белорусской молодежи – разговор с Викторией Алешко и Агатой Мацко

03 июля 2025 13:11
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О том, какие возможности открываются перед талантами и какие шаги предпринимаются для стимулирования их развития, поговорили с гостями программы «Новое утро» на РТР-Беларусь. 

В студии – Виктория Олешко, заслуженная артистка Республики Беларусь, и Агата Мацко, режиссер.

О возможностях для талантливой белорусской молодежи – разговор с Викторией Алешко и Агатой Мацко-2

Александр Меженный, ведущий:
Давайте поговорим сразу о молодежи и как праздники, которые в последнее время отмечаются в нашей стране, насколько они интересны молодежи, ради которой во многом это и делается.

Агата, большое количество мероприятий, которые твоими руками сделаны, в том числе «Марафон единства», о котором мы очень много говорили, это действительно нужно молодому поколению? И как это все воспринимается в Минске, на периферии?

О возможностях для талантливой белорусской молодежи – разговор с Викторией Алешко и Агатой Мацко-4

Агата Мацко, режиссер:
Все, что создано с душой, а белорусы умеют создавать только с душой, находит отклик в сердце любого поколения – от старшего до младшего. И сегодня наша молодежь реально поет сегодняшние белорусские песни, она знает наших артистов в лицо.

Ольга Бурлакова, ведущая:
Сегодня нашей молодежи оказывается невероятная поддержка государства. Вика, когда ты начинала, всего этого еще не было. Тогда для начинающей артистки Виктории Алешко что было важно? Какие слова поддержки?

О возможностях для талантливой белорусской молодежи – разговор с Викторией Алешко и Агатой Мацко-6

Виктория Алешко, заслуженная артистка Республики Беларусь:
В мое время мне очень-очень повезло, потому что я в 16 лет попала под крыло Василия Петровича Раинчика, поэтому у меня поддержка была очень серьезная, внушительная, авторитетная.

А сейчас я считаю, что наша очень-очень талантливая молодежь, имеет еще большую поддержку, потому что действительно государством создано очень много всего, чтобы они развивались, потому что это и всевозможные детские кружки, это конкурсы, онлайн-проекты, в которых тоже принимает участие молодежь, когда просят придумать что-то не только на уровне исполнительского искусства, или композиторского, или написания стихов, но и графического, например, дизайна. Поэтому сейчас время огромных возможностей.

Подробности смотрите в видео.

# Молодежь Беларуси # Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # Интервью # Агата Мацко # Виктория Алешко

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