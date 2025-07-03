О возможностях для талантливой белорусской молодежи – разговор с Викторией Алешко и Агатой Мацко

О том, какие возможности открываются перед талантами и какие шаги предпринимаются для стимулирования их развития, поговорили с гостями программы «Новое утро» на РТР-Беларусь. В студии – Виктория Олешко, заслуженная артистка Республики Беларусь, и Агата Мацко, режиссер.

Александр Меженный, ведущий:

Давайте поговорим сразу о молодежи и как праздники, которые в последнее время отмечаются в нашей стране, насколько они интересны молодежи, ради которой во многом это и делается. Агата, большое количество мероприятий, которые твоими руками сделаны, в том числе «Марафон единства», о котором мы очень много говорили, это действительно нужно молодому поколению? И как это все воспринимается в Минске, на периферии?

Агата Мацко, режиссер:

Все, что создано с душой, а белорусы умеют создавать только с душой, находит отклик в сердце любого поколения – от старшего до младшего. И сегодня наша молодежь реально поет сегодняшние белорусские песни, она знает наших артистов в лицо. Ольга Бурлакова, ведущая:

Сегодня нашей молодежи оказывается невероятная поддержка государства. Вика, когда ты начинала, всего этого еще не было. Тогда для начинающей артистки Виктории Алешко что было важно? Какие слова поддержки?