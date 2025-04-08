Выставочные площади и творческие проекты – во Дворце Республики состоялся концерт-реквием «Каждый третий»

80-летие Победы: комплексный подход к подготовке праздника в Беларуси – от масштабных выставочных площадей до больших творческих проектов. Серию концертов-реквиемов «Каждый третий» во Дворце Республики сегодня, 8 апреля, посетили делегации из столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Программа основана на фактах и архивных документах. Они представлены в том числе в экспозициях выставок. Уникальные экспонаты, некоторые даже можно попробовать на вкус. Минские пекари приготовили хлеб по рецептам военного времени. 125 граммов получали по карточкам в блокадном Ленинграде. Всего лишь маленький кусочек хлеба помогал выжить, вселял надежду на Победу, придавал сил и напоминал, что жизнь продолжается, несмотря на ужас войны.

Анна Королевич, заместитель генерального директора КУП «Минскхлебпром»:

Хлеб пекся всегда. И во время того, как Минск был оккупирован, и во время бомбежек. Работу свою хлебозаводы не останавливали ни на минуту, ни на день. Минск лежал в руинах, но хлеб пекся. Хлеб был разной рецептуры. То, что нам удалось найти – 5 видов рецептов. Это и блокадный хлеб, и хлеб фашистских концлагерей, и Ржевский хлеб, и Сталинградский хлеб. Он отличался своей рецептурой. Безусловно, хлеб фашистских концлагерей отличался от блокадного хлеба. Хлебы фашистских концлагерей можно встретить в примеси сена, и опилок, и лузги. То есть сырье было крайне скудным и некачественным. Концерт-реквием – это ода павшим в годы Великой Отечественной войне. На сцене рассказ о судьбах простых людей. История от мирного выпускного вечера 1941-го, самоотверженности на фронтах и в тылу, до залпов Победы. И нашей памяти о дедах и прадедах, которые выстояли в той страшной войне. Это боль, которая звоном колоколов Хатыни отзывается в каждом сердце о более 12 тысяч деревень, которые гитлеровцы стерли с лица земли и тех, кому не суждено было увидеть мирное небо, замученных в фашистских концлагерях.

Святослав Кулинок, заместитель директора Национального архива Беларуси:

Сегодня, благодаря тому, что активно вводятся в научный оборот архивные документы, мы получаем архивные документы от наших коллег из России, которых у нас нет, но которые касаются нашей территории, истории. И все эти данные сегодня позволяют говорить о том, какая реально была страшная трагедия и Минска, и нашей республики. Все это позволяет нам сегодня объективно и всесторонне давать аргументированный отпор тем «историкам и исследователям», которые совершают абсолютно несправедливые нападки на нашу историю.

Поражает их выносливость. Как они вообще это пережили. Эта горечь, боль и столько видеть, как бабушка рассказывала, как и фашисты приходили, и что они ели во время войны. Вообще, как они выжили? Все время задаешься вопросом.