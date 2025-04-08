Выставочные площади и творческие проекты – во Дворце Республики состоялся концерт-реквием «Каждый третий»
80-летие Победы: комплексный подход к подготовке праздника в Беларуси – от масштабных выставочных площадей до больших творческих проектов. Серию концертов-реквиемов «Каждый третий» во Дворце Республики сегодня, 8 апреля, посетили делегации из столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Программа основана на фактах и архивных документах. Они представлены в том числе в экспозициях выставок. Уникальные экспонаты, некоторые даже можно попробовать на вкус. Минские пекари приготовили хлеб по рецептам военного времени.
125 граммов получали по карточкам в блокадном Ленинграде. Всего лишь маленький кусочек хлеба помогал выжить, вселял надежду на Победу, придавал сил и напоминал, что жизнь продолжается, несмотря на ужас войны.
Анна Королевич, заместитель генерального директора КУП «Минскхлебпром»:
Хлеб пекся всегда. И во время того, как Минск был оккупирован, и во время бомбежек. Работу свою хлебозаводы не останавливали ни на минуту, ни на день. Минск лежал в руинах, но хлеб пекся. Хлеб был разной рецептуры. То, что нам удалось найти – 5 видов рецептов. Это и блокадный хлеб, и хлеб фашистских концлагерей, и Ржевский хлеб, и Сталинградский хлеб. Он отличался своей рецептурой. Безусловно, хлеб фашистских концлагерей отличался от блокадного хлеба. Хлебы фашистских концлагерей можно встретить в примеси сена, и опилок, и лузги. То есть сырье было крайне скудным и некачественным.
Концерт-реквием – это ода павшим в годы Великой Отечественной войне. На сцене рассказ о судьбах простых людей. История от мирного выпускного вечера 1941-го, самоотверженности на фронтах и в тылу, до залпов Победы. И нашей памяти о дедах и прадедах, которые выстояли в той страшной войне. Это боль, которая звоном колоколов Хатыни отзывается в каждом сердце о более 12 тысяч деревень, которые гитлеровцы стерли с лица земли и тех, кому не суждено было увидеть мирное небо, замученных в фашистских концлагерях.
Святослав Кулинок, заместитель директора Национального архива Беларуси:
Сегодня, благодаря тому, что активно вводятся в научный оборот архивные документы, мы получаем архивные документы от наших коллег из России, которых у нас нет, но которые касаются нашей территории, истории. И все эти данные сегодня позволяют говорить о том, какая реально была страшная трагедия и Минска, и нашей республики. Все это позволяет нам сегодня объективно и всесторонне давать аргументированный отпор тем «историкам и исследователям», которые совершают абсолютно несправедливые нападки на нашу историю.
Поражает их выносливость. Как они вообще это пережили. Эта горечь, боль и столько видеть, как бабушка рассказывала, как и фашисты приходили, и что они ели во время войны. Вообще, как они выжили? Все время задаешься вопросом.
Виктория Алешко, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Конечно, исполнять песни, которые говорят о том, чтобы люди помнили, чтобы мы никогда не допустили этих страшных событий. Потому что такой дорогой ценой мы получили наш мир и наше прекрасное голубое небо над головой.
Между прошлым и настоящим мост создают композиции, написанные в годы Великой Отечественной войны и современные произведения. Вокальные номера, художественная хореография и театрализованные постановки создают атмосферу, погружающую всех в эпоху тяжелых испытаний и героизма. «Каждый третий» – это вклад в сохранение исторической правды для будущих поколений и напоминание о том, как важно ценить мир и согласие.