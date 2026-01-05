Виктория Алешко: для меня СТВ – это не просто канал, это часть моей творческой жизни

Виктория Алешко:

Дорогие друзья, телеканал СТВ, поздравляю вас с 25-летием. Четверть века – это не просто дата, это история, наполненная музыкой, добрыми эфирными моментами и настоящей поддержкой. Для меня СТВ – это не просто канал, это часть моей творческой жизни. Столько воспоминаний, бесчисленные выступления, музыкальные проекты, теплые интервью, новогодние эфиры. Это «Золотая коллекция белорусской песни», где я впервые попробовала себя в роли ведущей. Это проект «Две звезды» с его смелыми музыкальными экспериментами и неожиданными дуэтами, которые так полюбили зрители.

И, конечно, это вы, кто всегда откликается, когда выходит моя новая песня, кто верит в нее, дает ей возможность звучать в телеэфире. Это невероятно ценно. Спасибо вам за доверие, за профессионализм, за то, что продолжаете создавать то, что объединяет сердца. Пусть впереди у вас будет еще много ярких лет, знаковых проектов, теплых встреч с телезрителями.