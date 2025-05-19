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«Мне так идёт весна» – Виктория Алешко рассказала о новой песне

19 мая 2025 07:47
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В студию программы «Новое утро» на РТР-Беларусь на чашечку утреннего кофе заглянула заслуженная артистка Республики Беларусь, певица Виктория Олешко.

Ольга Бурлакова, ведущая:
Недавно на «Песне года» твоя песня «Не предавай» была признана лучшей. Сегодня мы собрались по поводу новой песни.

«Мне так идёт весна» – Виктория Алешко рассказала о новой песне-2

Виктория Алешко, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Композиция называется «Мне так идет весна».

Мне захотелось сказать о всех прекрасных дамах, которые будут петь мою песню, – мне так идет весна, красивее любого платья. Она же будет говорить о себе.

Что в этом году будет неожиданного и интересного в творчестве Виктории Алешко? Смотрите в видео.

# Белорусские исполнители # Интервью # Музыка # Виктория Алешко

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