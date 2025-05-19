«Мне так идёт весна» – Виктория Алешко рассказала о новой песне

Ольга Бурлакова, ведущая: Недавно на «Песне года» твоя песня «Не предавай» была признана лучшей. Сегодня мы собрались по поводу новой песни.

Виктория Алешко, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Композиция называется «Мне так идет весна».

Мне захотелось сказать о всех прекрасных дамах, которые будут петь мою песню, – мне так идет весна, красивее любого платья. Она же будет говорить о себе.