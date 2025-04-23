«Песня года Беларуси» – главный музыкальный конкурс страны собрал лучших артистов

Праздник музыки собрал поклонников отечественной эстрады во Дворце спорта. Здесь проходит гала-концерт долгожданного музыкального события «Песня года Беларуси», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это встреча с любимыми артистами, которые давно в сердцах и плейлистах меломанов.

В 2025 году в конкурсе приняли участие несколько десятков артистов, представляющих разные жанры современной музыки. Концерт – больше чем шоу. Это встреча друзей: здесь и признанные мастера сцены, и новые голоса, которые делают первые шаги.

Виктория Алешко, заслуженная артистка Беларуси: Это огромная возможность для всех артистов, для всех нас показать на большую аудиторию свои самые лучшие песни. Потому что это же итоги прошедшего года, и рассказать о том, что мы сделали за предыдущий год.

Иван Здонюк, певец:

«Песня года Беларуси» – это всегда очень масштабно, очень круто, ярко и запоминающиеся. Не впервые мне приходится принимать участие в этом проекте, но в этот раз у меня добавилась еще одна такая регалия, функция – быть ведущим этого грандиозного события.

Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси:

Ищем по всей стране, на всех мероприятиях наших самородков, талантов. Отсматриваем, отслушиваем. Работа постоянно ведется, можно сказать, круглосуточно. Это очень хороший стимул развиваться дальше, расти профессионально и, скажем так, открываться с разных новых сторон.