«Песня для всех красавиц наших». Виктория Алешко рассказала о новой композиции «Проявите интерес»

Настало время проявить интерес к хорошей музыке, ведь она залог отличного настроения.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Виктория Алешко, заслуженная артистка Республики Беларусь.
Юрий Царев, ведущий:
Премьерная песня называется «Проявите интерес». Расскажите про нее.
Виктория Алешко, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Это очень легкая, позитивная, а главное – песня для всех красавиц наших, которые, может, по каким-то причинам еще не встретили свою вторую половинку. Я этой песней хочу воодушевить и сказать о том, что мы все прекрасны, каждая по-своему, главное – этого не забывать. Любовь и счастье обязательно придут к нам вовремя. Музыку написал Герман Титов, слова – Владимир Суколинский.
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