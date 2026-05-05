Каранкевич рассказал о предложенной правительством схеме финподдержки Светлогорского ЦКК

От реструктуризации долгов предприятий цементной отрасли до дальнейшей судьбы крупных производств. Сразу несколько экономических тем сегодня, 5 мая, обсуждались у Президента на совещании с руководством Совета Министров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко с самого начала совещания обозначил более широкий принципиальный вопрос – обращения за льготами, отсрочками и поддержкой становятся все более частой практикой, поэтому важно четко понимать, где помощь действительно необходима, а где это уже становится привычкой жить за счет постоянных послаблений.

Во Дворце Независимости собрался широкий круг ответственных лиц – от премьер-министра Беларуси до руководителей предприятий. Первым вопросом стало развитие цементной отрасли. Правительство внесло проект указа о реструктуризации задолженности предприятий сектора. При этом еще в 2012-13-м годах в Беларуси провели масштабную модернизацию цементных заводов, вложив в нее более миллиарда долларов. Как было отмечено, это позволило увеличить загрузку мощностей и нарастить объемы производства. Однако тема долговой нагрузки для отрасли остается актуальной. Решения о реструктуризации уже принимались ранее, а погашение задолженности было рассчитано на длительный срок – вплоть до 2049 года. Теперь к этому вопросу вновь возвращаются.

Также на совещании рассмотрели вопросы государственной поддержки крупных предприятий и эффективности таких решений. Отдельно обсудили ситуацию со Светлогорским целлюлозно-картонным комбинатом. Правительство предложило в этом году вернуть предприятию средства, перечисляемые в фонд Национального развития, чтобы направить их на погашение кредита, ранее выданного на строительство целлюлозного завода. Александр Лукашенко поинтересовался, зачем выстраивать столь сложную схему поддержки. О сути такого подхода и предлагаемых решениях журналистам после совещания рассказал заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич.

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

Те суммы, о которых вывелась речь, они образовались в связи с получением или образованием через внереализационные доходы за счет положительных курсовых разниц дополнительной прибыли, из которой необходимо было начислить и уплатить в фонд национального развития. Поэтому было предложено, чтобы эти денежные средства, которые будут уплачены в фонд национального развития, могли быть использованы и на капитальные вложения в части возврата кредитных ресурсов. Ну и основная задача – это повысить эффективность в дальнейшем работы и целлюлозно-картонного комбината светлогорского за счет и снижения затрат, расходов из прибыли, но и значительный поиск расширения рынков сбыта этой продукции за пределами Республики Беларусь, но при этом удовлетворяя в полном объеме потребности страны в этом продукте. Ну и задача завершения реализации инвестиционного проекта, который сейчас находится в активной фазе, это строительство цеха по производству бумаги, упаковочной бумаги. Поэтому задача обеспечить строительную готовность в этом году и в следующем году запуск производства и выпуск этой продукции.

По итогам обсуждения у Президента проекта постановления по Светлогорскому целлюлозно-картонному комбинату правительство намерено выработать более системный подход к платежам в фонд национального развития. Подобная проблема касается не только одного предприятия и возникает регулярно, поэтому требует не точечных, а комплексных решений.

Еще один вопрос, который обсуждался на совещании, – присоединение Оршанского мясоконсервного комбината к агрокомбинату «Дзержинский». Предыдущие попытки вывести предприятие из кризиса результата не дали, поэтому предлагается передать его более сильной структуре, одновременно предоставив финансовые послабления. При этом Президент обращает внимание на то, что в целом поддержка необходима, но она должна быть оправданной, особенно, если речь идет о предприятиях, которым государство уже оказывает серьезную помощь.