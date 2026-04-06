Узбекистан планирует привлекать белорусских специалистов для строительства АЭС
Вот тот случай, когда полученные компетенции в уникальной отрасли позволяют Беларуси выходить на новый международный уровень. Узбекистан планирует привлекать наших специалистов для строительства атомной электростанции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наша страна выразила готовность помочь в развитии ядерной энергетики, опираясь на собственный опыт возведения БелАЭС.
Перспективы взаимовыгодного сотрудничества обсуждали 6 апреля в правительстве. Там состоялась встреча Виктора Каранкевича с заместителем премьер-министра Узбекистана. Минск и Ташкент на этом векторе начинают не с чистого листа. Определенные шаги в этом направлении уже сделаны. Между странами подписана дорожная карта по сотрудничеству в сфере ядерной энергетики до 2027 года.
Ачилбай Раматов, заместитель премьер-министра Узбекистана:
Мы сегодня потребляем где-то 15 тысяч мегаватт-час электроэнергии в Узбекистане. Кроме этого, мы экспортируем в Таджикистан, Кыргызстан и Афганистан. Поэтому на сегодняшний день появились потребности, создаются условия для строительства атомной электростанции. Деньги у нас есть, будем строить, но нужно нам специалистов обязательно.
Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:
Мы готовы рассмотреть возможность участия в выполнении работ в Республике Узбекистан нашими строительными организациями, эксплуатирующими организациями, чтобы также могли поделиться и опытом, но и, соответственно, обеспечить участие трудовых ресурсов у вас в стране.
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Сегодня Белорусская атомная электростанция соответствует самым высоким международным требованиям по безопасности. БелАЭС вырабатывает порядка 40 % электроэнергии для нужд национальной экономики. К слову, ядерная энергетика далеко не единственная отрасль, которая связывает Минск и Ташкент. Сфера интересов обширна: от медицины и промышленности до образования и науки. Узбекистан для Беларуси – надежный, проверенный временем партнер. Поддерживается активный диалог по линии правительств и парламентов двух стран, развивается межрегиональное сотрудничество. Взаимный товарооборот постоянно растет и уже приближается к одному миллиарду долларов.