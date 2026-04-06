Узбекистан планирует привлекать белорусских специалистов для строительства АЭС

Вот тот случай, когда полученные компетенции в уникальной отрасли позволяют Беларуси выходить на новый международный уровень. Узбекистан планирует привлекать наших специалистов для строительства атомной электростанции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наша страна выразила готовность помочь в развитии ядерной энергетики, опираясь на собственный опыт возведения БелАЭС.

Перспективы взаимовыгодного сотрудничества обсуждали 6 апреля в правительстве. Там состоялась встреча Виктора Каранкевича с заместителем премьер-министра Узбекистана. Минск и Ташкент на этом векторе начинают не с чистого листа. Определенные шаги в этом направлении уже сделаны. Между странами подписана дорожная карта по сотрудничеству в сфере ядерной энергетики до 2027 года.