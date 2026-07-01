Прямой авиарейс, посольство и безвиз: Минск и Джакарта планируют серьезно укрепить отношения

Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Индонезию – крупнейшее государство Юго-Восточной Азии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А это означает, что Минск и Джакарта готовы взять новую планку в отношениях, тем более что фундамент, и политический, и экономический, для совместного роста есть. Совместные перспективы Минска и Джакарты Президент обсудил с представителями индонезийского правительства. Пушки, танцы, мотоциклы – все на уровне. Как встречали Лукашенко в Индонезии, читайте здесь.

Индонезия занимает четвертое место в мире по количеству населения – практически 288 миллионов человек. Это одновременно огромная рабочая сила и гигантский внутренний рынок, что позволяет стране быть в «Большой двадцатке» экономик мира. Но нынешнее правительство делает ставку на качественные преобразования. А для этого нужны компетенции и технологии.

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

Затрагивались различные сферы и направления деятельности: от сельского хозяйства до промышленной углубленной кооперации (подробности здесь).

Виктор Каранкевич с белорусской стороны возглавляет межправительственную совместную комиссию по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству между странами. Уже трижды состоялись встречи бизнес-кругов. Вчера самая продуктивная и масштабная. Журналисты не успевают обновлять конечные итоги форума. Вчера цифра звучала порядка 50 миллионов долларов, сегодня ставки повышаются. Здесь надо все, что есть у нас.

Сотрудничество Беларуси и Индонезии носит взаимовыгодный характер – Рыженков. По традиции перед прилетом Президента наши министры встретились с пулом своих коллег. Уже поднят вопрос 30-дневного безвиза для белорусов. Именно здесь Мекка мирового туризма, чего стоит только остров Бали. Может появиться прямой авиарейс, лететь не меньше 16 часов, и посольство Индонезии в Минске. По обилию флоры и фауны, запасам никеля Индонезия занимает первое место в мире. Это кладовая угля, природного газа и нефти. Но чтобы осваивать свои богатства, а не торговать ими, чтобы уйти от постколониальной судьбы, Джакарта ищет партнеров. Как пример, в Индонезии трижды за год снимают урожай риса – нужны техника и технологии. МТЗ, кстати, уже предложил специальные машины для этого климата. Да, в Индонезию мы едем на тракторе – это, почитай, дипломатическое выражение – и действенными лайфхаками.

Аиди Амран Сулайман, министр сельского хозяйства, глава Национального агентства по продовольствию «Бапанас» Индонезии:

Ваш Президент предложил, как улучшить экономику нашей страны и как улучшить использование нашего человеческого капитала. Это ключевая стратегическая задача – сделать наши трудовые ресурсы конкурентоспособными, за что мы очень благодарны белорусской стороне. Нам нужны и ваши технологии, и ваша техника.

Инженеров Индонезии готовил Советский Союз, экономистов – США. Диверсифицируя сотрудничество, Джакарта укрепляла свой внеблоковый статус. Индонезия стояла у истоков Движения неприсоединения. Это был процесс легитимации суверенитетов бывших колоний. Страна избавилась от голландского покровительства лишь в конце 40-х прошлого века. А сейчас надо уйти от судьбы сырьевой экономики. Беларусь готова помочь. «У нас закрытых тем в сотрудничестве нет». Лукашенко встретился с правительством Индонезии.