Прямой авиарейс, посольство и безвиз: Минск и Джакарта планируют серьезно укрепить отношения
Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Индонезию – крупнейшее государство Юго-Восточной Азии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А это означает, что Минск и Джакарта готовы взять новую планку в отношениях, тем более что фундамент, и политический, и экономический, для совместного роста есть. Совместные перспективы Минска и Джакарты Президент обсудил с представителями индонезийского правительства.
Пушки, танцы, мотоциклы – все на уровне. Как встречали Лукашенко в Индонезии, читайте здесь.
Индонезия занимает четвертое место в мире по количеству населения – практически 288 миллионов человек. Это одновременно огромная рабочая сила и гигантский внутренний рынок, что позволяет стране быть в «Большой двадцатке» экономик мира. Но нынешнее правительство делает ставку на качественные преобразования. А для этого нужны компетенции и технологии.
Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:
Затрагивались различные сферы и направления деятельности: от сельского хозяйства до промышленной углубленной кооперации (подробности здесь).
Виктор Каранкевич с белорусской стороны возглавляет межправительственную совместную комиссию по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству между странами. Уже трижды состоялись встречи бизнес-кругов. Вчера самая продуктивная и масштабная. Журналисты не успевают обновлять конечные итоги форума. Вчера цифра звучала порядка 50 миллионов долларов, сегодня ставки повышаются. Здесь надо все, что есть у нас.
Сотрудничество Беларуси и Индонезии носит взаимовыгодный характер – Рыженков.
По традиции перед прилетом Президента наши министры встретились с пулом своих коллег. Уже поднят вопрос 30-дневного безвиза для белорусов. Именно здесь Мекка мирового туризма, чего стоит только остров Бали. Может появиться прямой авиарейс, лететь не меньше 16 часов, и посольство Индонезии в Минске.
По обилию флоры и фауны, запасам никеля Индонезия занимает первое место в мире. Это кладовая угля, природного газа и нефти. Но чтобы осваивать свои богатства, а не торговать ими, чтобы уйти от постколониальной судьбы, Джакарта ищет партнеров. Как пример, в Индонезии трижды за год снимают урожай риса – нужны техника и технологии. МТЗ, кстати, уже предложил специальные машины для этого климата. Да, в Индонезию мы едем на тракторе – это, почитай, дипломатическое выражение – и действенными лайфхаками.
Аиди Амран Сулайман, министр сельского хозяйства, глава Национального агентства по продовольствию «Бапанас» Индонезии:
Ваш Президент предложил, как улучшить экономику нашей страны и как улучшить использование нашего человеческого капитала. Это ключевая стратегическая задача – сделать наши трудовые ресурсы конкурентоспособными, за что мы очень благодарны белорусской стороне. Нам нужны и ваши технологии, и ваша техника.
Инженеров Индонезии готовил Советский Союз, экономистов – США. Диверсифицируя сотрудничество, Джакарта укрепляла свой внеблоковый статус. Индонезия стояла у истоков Движения неприсоединения. Это был процесс легитимации суверенитетов бывших колоний. Страна избавилась от голландского покровительства лишь в конце 40-х прошлого века. А сейчас надо уйти от судьбы сырьевой экономики. Беларусь готова помочь.
«У нас закрытых тем в сотрудничестве нет». Лукашенко встретился с правительством Индонезии.
Крупнейшая экономика АСЕАН и один из лидеров Глобального Юга имеет свой голос в G20, не озираясь на позицию США или коллективного Запада. Кстати, именно Беларусь первая поддержала Джакарту в желании вступить в ЕАЭС.
Смелая и честная позиция Минска, научно-производственные возможности нашей страны и при этом приверженность Беларуси дипломатии равноправного диалога – это привлекает Индонезию. Минск бросает якорь в самом крупном островном государстве мира.