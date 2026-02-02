Виктор Каранкевич встретился с коллективом и молодыми учёными БНТУ

От развития науки и реализации инновационных проектов до повышения качества жизни белорусов. Эти темы обсуждали сегодня, 2 февраля, на встрече заместителя премьер-министра Виктора Каранкевича с коллективом и молодыми учеными Белорусского национального технического университета, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре внимания были решения, принятые на втором заседании VII Всебелорусского народного собрания. В числе приоритетных направлений развития страны на ближайшую пятилетку – научное сопровождение новых секторов экономики, модернизация производства и обеспечение технологического суверенитета Беларуси. Молодых ученых интересовали вопросы поддержки их инициатив, развития вузовской науки и подготовки квалифицированных кадров.

Евгений Михасик, заместитель председателя Совета молодых ученых Белорусского национального технического университета: Очень приятно, что Виктор Михайлович очень часто посещает наш университет, он возвращается в свою альма-матер. Очень приятно, что он собирает целый Зал славы, чтобы поделиться новыми тенденциями в науке, тем, что говорят именно в верхах, донести до научной общественности – как для нас, для молодого поколения, только начинающего первые шаги, которые делают в науке, так и для опытных.

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

Задачи были поставлены в науке. Это практикоориентированность и необходимость внедрения таких прорывных инновационных проектов, которые бы давали отдачу и закладывали бы соответствующую перспективу в развитие на годы вперед. Это развитие промышленных предприятий, внедрение инновационных проектов в судостроение, авиастроение. Это развитие биотехнологии, здравоохранения.

Встреча прошла в формате открытого диалога. Без внимания не остались вопросы развития социальной сферы, строительства инфраструктуры, экономической безопасности.