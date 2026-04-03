Каранкевич обозначил ключевые направления сотрудничества Беларуси и России в сфере энергетики

В Казани проходит международный электроэнергетический форум «Энергопром» – одна из ключевых отраслевых площадок стран СНГ и ЕАЭС. В 2026 году здесь представлены около 100 компаний из России, Китая, Индии, Турции, Казахстана и других государств. Беларусь участвует коллективной экспозицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Шесть предприятий демонстрируют разработки – от компьютерных тренажеров для подготовки персонала ТЭЦ и технологий реверсивного инжиниринга до современных распределительных устройств, трансформаторов, кабельной продукции и спецтехники. Помимо выставочной программы, форум стал площадкой для обсуждения стратегических направлений развития энергетики Союзного государства.
На пленарном заседании речь шла о кооперации, модернизации инфраструктуры и формировании объединенного рынка электроэнергии. Заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич обозначил ключевые направления совместной работы и подчеркнул, что точек соприкосновения в этой сфере очень много.
Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:
Во-первых, это реализация проектов по импортозамещению, освоению производства новой востребованной номенклатуры генерирующего и электросетевого оборудования. Во-вторых, наработка новых компетенций по сервисному обслуживанию оборудования и возможности замены импортных запасных частей на отечественные, в том числе с применением реинжиниринга и аддитивных технологий. И главное – это масштабная совместная работа, которая проделана в рамках создания объединенного рынка электроэнергии Союзного государства. Определены правила, механизмы торговли электроэнергии, субъектный состав участников рынка, а также подходы по организации единого технологического процесса оперативно-диспетчерского управления.
Вице-премьер также отметил, что формирование объединенного рынка электроэнергии создает равные условия для производителей и потребителей, повышает надежность энергосистем и стимулирует модернизацию сетей и генерирующих мощностей.
Отдельное внимание – развитию атомной энергетики. БелАЭС уже выработала более 58 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, что позволило заместить около 16 миллиардов кубометров природного газа и сократить выбросы парниковых газов более чем на 30 миллионов тонн. Проект стал ключевым для отрасли: сформированы новые компетенции, создана инфраструктура, вырос технологический потенциал. Это обеспечивает энергетическую самостоятельность страны и создает основу для дальнейшего роста потребления электроэнергии в промышленности.