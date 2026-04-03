Каранкевич обозначил ключевые направления сотрудничества Беларуси и России в сфере энергетики

В Казани проходит международный электроэнергетический форум «Энергопром» – одна из ключевых отраслевых площадок стран СНГ и ЕАЭС. В 2026 году здесь представлены около 100 компаний из России, Китая, Индии, Турции, Казахстана и других государств. Беларусь участвует коллективной экспозицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шесть предприятий демонстрируют разработки – от компьютерных тренажеров для подготовки персонала ТЭЦ и технологий реверсивного инжиниринга до современных распределительных устройств, трансформаторов, кабельной продукции и спецтехники. Помимо выставочной программы, форум стал площадкой для обсуждения стратегических направлений развития энергетики Союзного государства. На пленарном заседании речь шла о кооперации, модернизации инфраструктуры и формировании объединенного рынка электроэнергии. Заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич обозначил ключевые направления совместной работы и подчеркнул, что точек соприкосновения в этой сфере очень много.