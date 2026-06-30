На белорусско-индонезийском бизнес-форуме в Джакарте подписаны документы почти на 50 млн долларов
Беларусь расширяет экономическое присутствие в Юго-Восточной Азии. Очередной шаг в этом направлении сделан на белорусско-индонезийском бизнес-форуме в Джакарте, где подписаны документы почти на 50 миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В форуме участвует представительная белорусская делегация. Это производители техники, нефтехимии, фармацевтики, продуктов питания, представители логистики и образования. Потенциал отечественных предприятий гостям форума представили в буквальном смысле на вкус: организовали дегустацию белорусской продукции – от сыров и мясных изделий до шоколада и мороженого.
Несмотря на тысячи километров, разделяющих Минск и Джакарту, торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами набирает обороты. Одним из ключевых направлений остается продовольственная безопасность. Большие перспективы стороны связывают и с промышленной кооперацией. Беларусь готова расширять поставки сельскохозяйственной, автомобильной, коммунальной и пассажирской техники. В свою очередь, Минск заинтересован в увеличении импорта индонезийской продукции – какао-бобов, каучука, кофе, морепродуктов и лекарств.
Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:
У нас достаточно большой потенциал и тому подтверждением является этот бизнес-форум, где дан старт отдельных направлений взаимовыгодного сотрудничества и подписаны отдельные документы, направленные на реализацию совместных проектов. В мае этого года было проведено восьмое заседание белорусско-индонезийской межправительственной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, где также был подписан ряд документов и меморандумов, которые уже, уверен, внесут свой вклад и в развитие двухсторонних отношений. Основная тема, которая затрагивается, это сфера продовольственной безопасности, здесь уже есть ряд хороших результатов.
Расширению торгово-экономических связей будет способствовать и формирование зоны свободной торговли между Индонезией и государствами Евразийского экономического союза. Беларусь первой среди стран объединения ратифицировала соответствующее соглашение в мае 2026 года.