Какие инвестпроекты Лукашенко обсудил с членами правительства Индонезии? Рассказал Каранкевич
Беларусь намерена расширять сотрудничество с Индонезией. Развитие партнерства сегодня, 1 июля, стало главной темой переговоров Александра Лукашенко с членами правительства этой республики. Утром Президент Беларуси прибыл в Джакарту с официальным визитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Разделяют страны почти 10 тысяч километров. Тем не менее Индонезия остается одним из главных партнеров Беларуси в Юго-Восточной Азии. Экономические связи между двумя государствами постепенно укрепляются. По итогам 2025 года объем взаимной торговли товарами превысил 470 миллионов долларов, а услугами – 165 миллионов.
Одним из ключевых направлений остается продовольственная безопасность. Беларусь готова расширять поставки молочной продукции, а также сельскохозяйственной, автомобильной, коммунальной и пассажирской техники. В свою очередь Минск заинтересован в увеличении импорта отдельных видов индонезийской продукции. Такой формат взаимодействия позволяет постепенно переходить от отдельных контрактов к долгосрочному экономическому партнерству.
«У нас закрытых тем в сотрудничестве нет». Лукашенко встретился с правительством Индонезии.
Индонезия – крупнейшая экономика Юго-Восточной Азии и четвертая по численности населения страна на планете. Более 280 миллионов потенциальных потребителей делают этот рынок одним из самых перспективных для белорусского экспорта.
Сотрудничество Беларуси и Индонезии носит взаимовыгодный характер – Рыженков.
Поэтому во время сегодняшних переговоров в Джакарте речь шла о взаимодействии в различных сферах и направлениях деятельности Беларуси и Индонезии – от АПК и поставок продуктов питания до углубленной промышленной кооперации.
Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:
Не только поставки продуктов питания, но и поставки техники для механизации сельского хозяйства. И, начиная от поставки техники, непосредственно комплексный подход, предусматривающий создание сервисных центров по ее обслуживанию, обучение персонала, кадров, создание сборочных производств и создание сборочных производств не только в отношении сельскохозяйственной техники, но и в других сферах. Это и грузовая техника, карьерная техника.
Также затрагивались вопросы в сфере здравоохранения: производство медицинских и ветеринарных препаратов как на территории Республики Беларусь, так и на территории Индонезии. И основная задача – максимально большое количество партнеров вовлечь в реализацию этих проектов.
Что касается программы официального визита Александра Лукашенко в Индонезию, то она насыщенная. Запланированы переговоры белорусского лидера с Президентом Индонезии – в узком и расширенном составах. Лидеры обсудят развитие торгово-экономического, промышленного, инвестиционного и гуманитарного взаимодействия. По итогам переговоров ожидается подписание ряда двусторонних документов. Главным станет дорожная карта сотрудничества Беларуси и Индонезии до 2030 года.