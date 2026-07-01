Какие инвестпроекты Лукашенко обсудил с членами правительства Индонезии? Рассказал Каранкевич

Беларусь намерена расширять сотрудничество с Индонезией. Развитие партнерства сегодня, 1 июля, стало главной темой переговоров Александра Лукашенко с членами правительства этой республики. Утром Президент Беларуси прибыл в Джакарту с официальным визитом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разделяют страны почти 10 тысяч километров. Тем не менее Индонезия остается одним из главных партнеров Беларуси в Юго-Восточной Азии. Экономические связи между двумя государствами постепенно укрепляются. По итогам 2025 года объем взаимной торговли товарами превысил 470 миллионов долларов, а услугами – 165 миллионов. Одним из ключевых направлений остается продовольственная безопасность. Беларусь готова расширять поставки молочной продукции, а также сельскохозяйственной, автомобильной, коммунальной и пассажирской техники. В свою очередь Минск заинтересован в увеличении импорта отдельных видов индонезийской продукции. Такой формат взаимодействия позволяет постепенно переходить от отдельных контрактов к долгосрочному экономическому партнерству. «У нас закрытых тем в сотрудничестве нет». Лукашенко встретился с правительством Индонезии.

Индонезия – крупнейшая экономика Юго-Восточной Азии и четвертая по численности населения страна на планете. Более 280 миллионов потенциальных потребителей делают этот рынок одним из самых перспективных для белорусского экспорта. Сотрудничество Беларуси и Индонезии носит взаимовыгодный характер – Рыженков. Поэтому во время сегодняшних переговоров в Джакарте речь шла о взаимодействии в различных сферах и направлениях деятельности Беларуси и Индонезии – от АПК и поставок продуктов питания до углубленной промышленной кооперации.