Как в Беларуси справляются с последствиями ледяного дождя – рассказал Каранкевич

Особенности и промежуточные итоги масштабной внезапной проверки Вооруженных Сил, а также функционирование энергетической инфраструктуры в нынешних погодных условиях. Эти темы – на особом контроле главы государства. 28 января Александр Лукашенко заслушал доклады госсекретаря Совета безопасности Александра Вольфовича и профильного вице-премьера Виктора Каранкевича, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На упреждение в эти дни работают белорусские энергетики. Им вызов бросила погода. О мерах, которые принимаются для обеспечения бесперебойной работы сетей электро- и теплоснабжения в складывающейся непростой метеообстановке, накануне главе государства доложил заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич. Главная задача – обеспечить надежное функционирование инфраструктуры.

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

Мы сейчас наблюдаем значительное выпадение осадков в виде дождя, мокрого снега в период пограничных температур – около нуля градусов. Это приводит к обледенению и деревьев, и линий электропередач, и, соответственно, возможному падению самих деревьев, что приводит к нарушению электроснабжения потребителей. Система Министерства энергетики комплексно подошла к оперативности реагирования на такие внештатные ситуации. Всего мобилизовано 690 бригад, 720 единиц техники в их распоряжении.

Есть также возможность подключения отдельных потребителей и посредством дизель-генераторных установок. Всего в системе 290 таких дизель-генераторных установок. Также эти все мобильные бригады могут в случае необходимости быть переброшены с учетом задач, которые стоят, например, по оперативному восстановлению электроснабжения в любой регион, любую часть нашей страны.

Вопросы затрагивались централизованного теплоснабжения населенных пунктов. У нас в настоящее время работа организована в штатном режиме. Отключений не зафиксировано. Обеспечивается надежное теплоснабжение и горячее водоснабжение. При этом приняты определенные меры, направлены на снижение нагрузки на тепловые сети. Но при этом обеспечиваются необходимые стандарты по отоплению жилищного фонда, административных и социальных объектов.