В Совмине встретились с делегациями российских регионов

Интеграционный диалог переместился в залы заседаний Совета министров. Наша страна стремится укрепить сотрудничество с субъектами России. В правительстве состоялось сразу несколько встреч с российскими партнерами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре внимания – расширение торговли, новые инвестиционные проекты и промышленная кооперация. Александр Турчин провел встречу с заместителем председателя правительства России Алексеем Оверчуком. Стороны обсудили актуальные вопросы взаимного сотрудничества и рост товарооборота.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

На самом деле единственное, что хочу добавить, результаты нашей торговли очень обнадеживают. Товарооборот растет такими темпами, что мы опять в очередной раз будем на заседании Высшего госсовета докладывать о рекордах нашим президентам. Поэтому, я думаю, все хорошо.

Александр Терехов провел встречу с делегацией Воронежской области. Этот российский регион – важнейший торгово-экономический партнер Беларуси. В прошлом году взаимный товарооборот достиг более 600 миллионов долларов. На ближайшую пятилетку поставлена амбициозная задача увеличить объемы торговли в два раза. Основные направления сотрудничества: строительство, сельское хозяйство, промышленность, а также гуманитарная сфера.

Александр Терехов, заместитель премьер-министра Беларуси:

Хорошо осведомлены мы о работе и в Воронежской области в рамках сельского хозяйства. Я думаю, что у нас есть здесь возможность поработать. И в рамках семеноводства неплохо зарекомендовало сотрудничество в рамках БНБК. Поэтому целый спектр вопросов для обсуждения у нас назрел. И мы, в принципе, готовы для дальнейшего сотрудничества в рамках как межправительственных комиссий, так и на уровне таких личных контактов. Виктор Каранкевич провел встречу с заместителем председателя правительства Нижегородской области. Как отметил вице-премьер, белорусско-российские отношения строятся на многолетней дружбе и реализации стратегических проектов. В сотрудничестве с Нижегородской областью активная работа ведется по линии промышленности, нефтехимии, сельского хозяйства, строительства, образования и науки, цифровизации, информационных технологий, логистики и судостроения.

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

В эти дни, что очень символично и правильно, есть возможность как раз свериться о наших взаимных отношениях, как складываются связи, как развиваются эти отношения. Ну и возможность определить новые подходы, определить точки роста и, самое главное, определиться с нашими субъектами хозяйствования, предприятиями, которые работают достаточно активно и выстраивают отношения на будущее. Тем более что эти многие проекты у нас завязаны на долгосрочном сотрудничестве. Премьер-министр Александр Турчин также провел встречу с губернатором Омской области. Стороны обсудили динамику взаимного товарооборота и наметили перспективы дальнейшего взаимодействия. В числе приоритетов – поставки белорусской машиностроительной продукции, а также лифтового оборудования в российский регион. Отдельное внимание уделили расширению взаимодействия в агропромышленной сфере, наращиванию взаимных поставок продовольствия и сельскохозяйственного сырья, а также укреплению гуманитарных связей.