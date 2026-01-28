Какие задачи поставил Президент белорусским энергетикам? Каранкевич рассказал

Заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич доложил Президенту о работе энергетической инфраструктуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробности здесь.

Ранее глава государства уже давал энергетикам совет: действовать на упреждение внештатных ситуаций и по возможности не доводить до них. Так, например, проблем с централизованным теплоснабжением проблем ночью с 27 на 28 января не возникло, отключений не зафиксировано. Вместе с тем приняты меры по снижению нагрузки на тепловые сети – стандарты по отоплению обеспечиваются.

Виктор Михайлович, в целом, какой запас прочности у белорусской энергосистемы с учетом таких экстремальных морозов, их длительности? Какие задачи были поставлены Президентом уже по итогам доклада?