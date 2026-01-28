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Какие задачи поставил Президент белорусским энергетикам? Каранкевич рассказал

28 января 2026 13:51
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Заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич доложил Президенту о работе энергетической инфраструктуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробности здесь.

Какие задачи поставил Президент белорусским энергетикам? Каранкевич рассказал-2

Ранее глава государства уже давал энергетикам совет: действовать на упреждение внештатных ситуаций и по возможности не доводить до них. Так, например, проблем с централизованным теплоснабжением проблем ночью с 27 на 28 января не возникло, отключений не зафиксировано. Вместе с тем приняты меры по снижению нагрузки на тепловые сети – стандарты по отоплению обеспечиваются. 

Виктор Михайлович, в целом, какой запас прочности у белорусской энергосистемы с учетом таких экстремальных морозов, их длительности? Какие задачи были поставлены Президентом уже по итогам доклада?

Какие задачи поставил Президент белорусским энергетикам? Каранкевич рассказал-4

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:
Основная задача энергоснабжающих организаций, энергетической системы – это обеспечить надежное, в первую очередь, теплоснабжение потребителей. Все, что связано с производством, передачей и распределением тепла до конечного потребителя. И принятие дополнительных мер по повышению надежности электроснабжения потребителей. Ну а там, где происходят внештатные ситуации, быстро и оперативно реагировать на все эти случаи. 

По итогам доклада Президенту Виктор Каранкевич отметил, что белорусские энергетики за последние годы реализовали комплекс мер по профилактике возникновения внештатных ситуаций и минимизации отключений из-за неблагоприятных погодных условий. Продолжается работа по замене открытого электропровода на изолированный, расширяется просека ЛЭП, чтобы не допустить повреждение системы при падении деревьев. 

# Государственная политика в области энергетики # Погода в Беларуси # Виктор Каранкевич

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