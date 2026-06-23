Прямой эфир

Минск и Белград планируют существенно расширить взаимодействие в торгово-экономической сфере – Каранкевич

23 июня 2026 13:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Минск и Белград планируют существенно расширить взаимодействие в торгово-экономической сфере. Об этом заявил заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич в ходе встречи с сопредседателем Межправительственной белорусско-сербской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Ненадом Поповичем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск и Белград планируют существенно расширить взаимодействие в торгово-экономической сфере – Каранкевич-2

Новый импульс развитию партнерства нашим странам придало заседание двусторонней межправительственной комиссии, которое состоялось накануне. Встреча позволила четко определить сферы взаимного интереса и наметила конкретные шаги по укреплению торгово-экономических отношений между Беларусью и Сербией.

Ряд вопросов касался обсуждения подготовки к предстоящему форуму «Экспо-2027», который состоится в Сербии и станет стратегической возможностью для Беларуси презентовать достижения в сфере высоких технологий и передового производства.

В ходе встречи также был рассмотрен вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между Минском и Белградом, что позволит укрепить деловые контакты и сделает взаимные поездки граждан более доступными.

Минск и Белград планируют существенно расширить взаимодействие в торгово-экономической сфере – Каранкевич-4

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:
Наши страны продолжают уверенно развивать и укреплять политические, торгово-экономические отношения. И в таких складывающихся непростых условиях мы стремимся не только к сохранению достигнутого, но и к совместному поиску новых точек сближения.

Торгово-экономическая сфера остается фундаментом двустороннего партнерства. Обе страны заинтересованы в росте взаимного товарооборота и продвижении совместных проектов. Важным вектором сотрудничества выступает промышленная кооперация, а также масштабная презентация белорусских высокотехнологичных разработок и лучших производственных достижений.

# Беларусь-Сербия # Виктор Каранкевич

Другие новости рубрики

Все новости
«Ни о чем не беспокоиться»: что Лукашенко поручил Крупко передать жителям Гомельщины
23 июня 2026 13:41

«Ни о чем не беспокоиться»: что Лукашенко поручил Крупко передать жителям Гомельщины

VII чемпионат ветеранов-парашютистов соберет участников от Урала до Бреста
23 июня 2026 11:27

VII чемпионат ветеранов-парашютистов соберет участников от Урала до Бреста

Татарстан планирует закупать белорусские ткани для пошива школьной формы и спецодежды
23 июня 2026 11:02

Татарстан планирует закупать белорусские ткани для пошива школьной формы и спецодежды