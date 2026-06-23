Минск и Белград планируют существенно расширить взаимодействие в торгово-экономической сфере – Каранкевич
Минск и Белград планируют существенно расширить взаимодействие в торгово-экономической сфере. Об этом заявил заместитель премьер-министра Виктор Каранкевич в ходе встречи с сопредседателем Межправительственной белорусско-сербской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Ненадом Поповичем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новый импульс развитию партнерства нашим странам придало заседание двусторонней межправительственной комиссии, которое состоялось накануне. Встреча позволила четко определить сферы взаимного интереса и наметила конкретные шаги по укреплению торгово-экономических отношений между Беларусью и Сербией.
Ряд вопросов касался обсуждения подготовки к предстоящему форуму «Экспо-2027», который состоится в Сербии и станет стратегической возможностью для Беларуси презентовать достижения в сфере высоких технологий и передового производства.
В ходе встречи также был рассмотрен вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между Минском и Белградом, что позволит укрепить деловые контакты и сделает взаимные поездки граждан более доступными.
Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:
Наши страны продолжают уверенно развивать и укреплять политические, торгово-экономические отношения. И в таких складывающихся непростых условиях мы стремимся не только к сохранению достигнутого, но и к совместному поиску новых точек сближения.
Торгово-экономическая сфера остается фундаментом двустороннего партнерства. Обе страны заинтересованы в росте взаимного товарооборота и продвижении совместных проектов. Важным вектором сотрудничества выступает промышленная кооперация, а также масштабная презентация белорусских высокотехнологичных разработок и лучших производственных достижений.