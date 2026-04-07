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В Минске прошла двусторонняя встреча министра обороны Беларуси с генеральным секретарем ОДКБ

07 апреля 2026 05:45
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Накануне же в Минске прошла двусторонняя встреча министра обороны генерал-лейтенанта Виктора Хренина с Генеральным секретарем ОДКБ. Глава белорусского военного ведомства поздравил Таалатбека Масадыкова с назначением и отметил важность дальнейшего укрепления взаимодействия в рамках Организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске прошла двусторонняя встреча министра обороны Беларуси с генеральным секретарем ОДКБ-2

Виктор Хренин проинформировал Генерального секретаря о военно-политической обстановке в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности, а также о ключевых мероприятиях оперативной и боевой подготовки, запланированных в Беларуси в 2026 году. Среди них – командно-штабное учение с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство» и специальное учение «Барьер» с участием совместных формирований войск химической, радиационной и биологической защиты и медицинского обеспечения. 

В Минске прошла двусторонняя встреча министра обороны Беларуси с генеральным секретарем ОДКБ-4

Белорусская сторона подтвердила готовность развивать сотрудничество по всем направлениям, связанным с укреплением военной составляющей ОДКБ, и обозначила интерес к расширению взаимодействия с другими международными структурами, включая СНГ и ШОС.

# ОДКБ # Виктор Хренин # Министерство обороны Республики Беларусь

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