В Минске прошла двусторонняя встреча министра обороны Беларуси с генеральным секретарем ОДКБ

Почему жертвы мошенников не всегда обращаются в правоохранительные органы – рассказала психолог

Это, конечно, стыд. Потому что если я умный, образованный, с несколькими высшими образованиями, достигший чего-то в карьере, как я могу признаться о том, что совершила ошибку? Поэтому стыд часто блокирует людей и причем приводит к очень серьезным последствиям.